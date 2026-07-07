Внучка Ротару продемонстрировала наряд стоимостью более 1 млн 700 тыс. грн и попала в список самых стильных гостей Недели высокой моды

Внучка Софии Ротару, модель София Евдокименко, оказалась среди самых стильных гостей Недели высокой моды в Париже. Для первого дня Fashion Week она выбрала тотал-лук от Schiaparelli, общая стоимость которого превышает 40 тысяч евро, или более 1,7 млн грн по текущему курсу.

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Модный образ Софии Ив (под таким именем Евдокименко работает в модельной индустрии) привлек внимание не только фотографов мероприятия, но и редакторов авторитетного американского издания The Zoe Report, которое включило украинку в подборку самых стильно одетых гостей Недели высокой моды осень/зима 2026.

В своем материале журналисты отметили, что показ Schiaparelli стал противопоставлением двух стилистических направлений: часть гостей выбрала сдержанные образы, тогда как другие сделали ставку на эффектные, почти театральные силуэты. Именно во вторую категорию попала София Ив, которую издание отметило благодаря яркому красному топу со скульптурными рюшами.

"Среди них была инфлюенсерша и модель София Ив, которая надела смелый красный топ с баской и крупными рюшами, обрамлявшими плечи и талию", – написали в The Zoe Report.

На показе Schiaparelli внучка Софии Ротару появилась в красном безрукавном топе в рубчик со скульптурным воротником и рюшами на плечах и спине, который на официальном сайте бренда стоит 4800 евро. Этот элемент наряда она специально надела задом наперед.

Она сочетала его с кремовыми широкими брюками со складками и черным поясом стоимостью 2900 евро, а также с бежевыми замшевыми туфлями с заостренным носком.

Образ дополнили два массивных золотых браслета Schiaparelli в виде кисточек. Стоимость каждого такого аксессуара составляет 7500 евро, поэтому только украшения оцениваются в 15 тысяч евро.

Завершила наряд небольшая золотая металлическая сумочка в форме ладони на сердце на цепочке. Это не новое приобретение модели – с этим аксессуаром она уже появлялась весной 2026 года. На официальном сайте Schiaparelli такой клатч стоил 14 тысяч евро.

Таким образом, общая стоимость образа Софии Евдокименко составляет около 40 тысяч евро, что эквивалентно более 1,7 млн гривен.

На показе Schiaparelli в этот день также присутствовали хитмейкер Bad Bunny, актриса Эмма Коррин, легенда моды Вера Вонг и другие знаменитости.

Ранее OBOZ.UA писал, что внучка Софии Ротару "отрывалась" в Куршевеле с подругой-россиянкой во время войны.

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