Внучка Нины Матвиенко выходит замуж после переезда из Украины: кто покорил ее сердце и как отреагировала звездная семья

Внучка легендарной украинской певицы Нины Матвиенко, 27-летняя Ульяна, выходит замуж. Дочь Тони Матвиенко получила предложение от возлюбленного уже после переезда в Берлин (Германия). Будущий муж режиссерки и продюсерки – украинец, однако его имя звездная семья не раскрывает.

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О помолвке старшей дочери рассказала Тоня Матвиенко в интервью Славе Демину. Певица призналась, что дочь чувствует себя счастливой, хотя прижиться в иностранной среде ей трудно.

"Ей недавно сделали предложение. Я говорю: "О! Старшую выдала". Она сейчас такая счастливая", – со смехом рассказала артистка.

Для самой Ульяны предложение руки и сердца пришлось на сложный период в жизни после переезда из Украины. В июне 2026 года Тоня Матвиенко сообщала, что ее старшая дочь получила в Германии статус беженки. По словам певицы, Ульяна решила покинуть Украину из-за постоянного страха и эмоционального истощения, вызванных войной.

В Берлине девушка начала новый этап жизни и столкнулась с проблемами при поиске работы. Тоня Матвиенко отметила, что дочери непросто начинать все с нуля за границей, а после предложения руки и сердца она заметно успокоилась.

"Она сейчас тоже такая счастливая, и это тоже важно для женщины... Ей там очень сложно за границей, в Берлине, в поисках работы, все начинать с нуля. И когда парень сделал ей предложение, я вижу, она успокоилась. Я ему очень благодарна за то, что он так поддержал мою дочь, ведь этот этап для нее очень важен, и теперь у нее есть мужское плечо", – поделилась певица.

Как рассказала артистка, жених Ульяны тоже украинец. Сейчас он обеспечивает их обоих, поскольку девушка еще не нашла работу в Германии. Она призналась, что даже советует дочери не торопиться и позволить себе отдохнуть, пока та определяется с дальнейшими планами.

"Она у меня настолько самостоятельная, что, наоборот, я хотела, чтобы она расслабилась. Говорю: "Если он работает, обеспечивает вашу семью, расслабься". Потому что она так сильно зациклилась, что работу найти не может", – рассказала Матвиенко.

По словам певицы, Ульяна постепенно согласилась с ее позицией. В то же время других подробностей о предстоящей свадьбе и избраннике дочери Тоня не раскрывала.

Ульяна Матвиенко – старшая дочь Тони Матвиенко и внучка Нины Матвиенко. В отличие от мамы и бабушки, девушка не стала профессиональной певицей. Она получила образование режиссера эстрадно-массовых праздников в Киевском национальном университете культуры и искусств, а впоследствии работала режиссером и продюсером.

Ульяна также не стремится к публичности. Тоня Матвиенко редко показывает старшую дочь в соцсетях, поскольку та самая не любит излишнего внимания со стороны медиа.

Ранее OBOZ.UA писал, что Тоня Матвиенко рассказала об абьюзе в первом браке и призналась, почему ушла от мужа, от которого в 17 лет родила дочь.

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