Тоня Матвиенко заговорила об абьюзе в первом браке и призналась, почему бросила мужчину, от которого родила в 17 лет

Певица Тоня Матвиенко заявила, что ее первый брак, в котором она родила дочь в 17 лет, имел признаки абьюзивных отношений, а муж ограничивал ее желание заниматься музыкой и настаивал на роли домохозяйки. Певица объяснила, что именно отсутствие любви после десяти лет вместе стало решающей причиной разрыва.

Артистка призналась в интервью Алине Доротюк, что забеременела в 16 лет и сознательно выбрала материнство, несмотря на то, что с детства стремилась выступать на сцене. Она имела музыкальное образование – училась в музыкальной школе, была пианисткой и пела в хоре, однако после создания семьи эти планы пришлось отложить.

По словам Матвиенко, ее первый муж, который был старше на 7 лет, не поддерживал ее творческие амбиции. Она рассказала, что в отношениях фактически доминировала его позиция.

"Я всегда хотела петь. Я училась в музыкальной школе, была пианисткой, пела в хоре. Но я выбрала быть мамой. И мой первый муж был против, чтобы я пела. Он хотел иметь жену, которая сидит дома с ребенком", – отметила певица.

Матвиенко также подчеркнула, что из-за молодого возраста тогда не смогла отстоять собственные границы и подстраивалась под партнера, стараясь избегать конфликтов.

"У меня был такой муж, что только его слово было стоящим. Думаю, что я тогда была очень молода и вовремя не поставила его на место, не показала свой характер. Я чувствовала себя виноватой и стеснялась, что я такая молодая мама, хотела, чтобы все было без скандалов", – поделилась она.

В то же время артистка уточнила, что физического насилия в браке не было, однако эмоционально эти отношения были сложными и изнурительными для нее.

Супруги прожили вместе около десяти лет, после чего, по словам Матвиенко, чувства исчезли. Именно это стало главной причиной решения о разводе.

"Я его не люблю. Для меня любовь – это важно. Я должна любить мужа, радоваться, когда просыпаюсь и ложусь с ним спать. Разлюбила", – объяснила певица.

После разрыва артистка построила новые отношения с музыкантом Арсеном Мирзояном. Пара поженилась в 2017 году и воспитывает общую дочь Нину.

