История длиной 57 лет. Внучка экс-головы СНБО Маша Данилова в новом клипе рассказала о любви бабушки и дедушки

Внучка экс-председателя СНБО Украины Алексея Данилова, юная украинская певица и блогер Маша Данилова представила новый клип на песню "Рояль". В основу сюжета легла история любви бабушки и дедушки звезды, которые вместе уже 57 лет. Однако исполнительница отметила – речь идет не об известном родственнике.

Об этом артистка рассказала в интервью "Министерству премьер" на M1. По словам Даниловой, она была поражена тем, что близкие согласились сняться в ролике.

"Это действительно история о них. "Рояль" – это песня о вечной любви, которая переживает любые невзгоды, которая бок о бок вместе проходит всю жизнь, со взлетами и падениями", – объяснила исполнительница. В клипе можно увидеть две пары: молодых и пожилых людей.

Первые символизируют наивную, но при этом искреннюю и сильную любовь. Вторая пара – символ любви на всю жизнь. "На самом деле встретить такого человека, это просто сокровище. Я очень хочу, чтобы у меня был такой же муж, как мой дедушка. Я похожа на бабушку, нервы могу потрепать", – рассказала певица.

Данилова отметила, что родным понравилась работа. "Этот клип был снят и смонтирован без единой правки. С первого раза, как нам сбросили, вся команда пишет, что мы рыдаем. Ничего менять не будем", – добавила она.

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