Влад Яма, который пережидает войну в США, отреагировал на ужасающий удар по Украине краткой репликой

Хореограф Влад Яма, который после начала полномасштабной войны уехал из Украины и сейчас живет в США, отреагировал на один из самых масштабных российских ударов по Киеву. Он опубликовал видео последствий атаки, оставив лишь краткую подпись.

Видео дня

"Искренние соболезнования!" – написал он в публикации в InstaStories. Но эта фраза расположена в правом нижнем углу экрана – именно там, где ее почти полностью перекрывают стандартные элементы интерфейса Instagram.

Из-за этого текст практически невозможно прочитать с первого взгляда. Было ли это сделано намеренно или стало случайностью при оформлении сторис – точно неизвестно.

На видео, которое опубликовал Яма, показаны последствия обстрелов Киева после российской баллистической атаки. Сам ролик он не комментировал и никаких других заявлений по поводу трагедии не делал.

Напомним, в ночь на 19 июля Россия нанесла один из самых мощных ракетных ударов по украинской столице за все время полномасштабной войны. По данным украинских властей, враг применил десятки ракет различных типов, в частности "Искандер-М", "Циркон" и С-400.

В результате атаки были полностью уничтожены завод и складские помещения украинского производителя военной амуниции UKRTAC. Основатель компании Северион Дангадзе назвал эту ночь "наибольшей трагедией за всю историю предприятия". Несмотря на масштабные разрушения, среди сотрудников погибших нет.

Также баллистическая ракета попала в главный логистический комплекс компании AMTEL под Киевом площадью более 100 тысяч квадратных метров. Огонь уничтожил сотни тысяч посылок, медикаменты, гуманитарную помощь и другие грузы. Ликвидация пожара продолжалась более суток.

Стоит отметить, что это уже не первый случай, когда Влад Яма реагирует на российские обстрелы лишь краткой подписью к видео. После массированной атаки на Киев в ночь на 2 июня он также опубликовал кадры последствий удара, написав: "Й*б*ная русня". И тогда текст также был размещен в нижней части сторис, где его частично перекрывали элементы интерфейса соцсети.

После выезда из Украины в первый день полномасштабного вторжения Яма поселился в Майами. Там он занимается танцевальной деятельностью, работает диджеем и периодически выступает на развлекательных мероприятиях. В то же время артист редко комментирует войну и почти не высказывается по поводу российских атак, из-за чего регулярно становится объектом критики в украинском сегменте социальных сетей.

Ранее OBOZ.UA писал, что Влад Яма, сбежавший из Украины, был замечен на "российской вечеринке". На записи отчетливо слышен русский язык танцора, развлекавшего толпу.

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