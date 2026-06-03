Влад Яма, который живет в США, двумя словами отреагировал на массированный удар по Украине

Хореограф Влад Яма, который уже четыре года живет в США, отреагировал на массированную российскую атаку по Киеву, которая произошла в ночь на 2 июня. Танцовщик опубликовал в соцсетях видео с последствиями обстрела столицы и оставил лаконичную подпись.

Видео дня

"Й*б*на русня", – написал он в InstaStories. Заметим, что Яма почти не комментирует войну в Украине и не высказывается относительно российских обстрелов Украины.

Влад Яма покинул Украину еще в первый день полномасштабного вторжения. Ранее он рассказывал, что сначала вместе с семьей находился в Европе, а затем переехал в Соединенные Штаты.

Сейчас артист живет в Майами, где продолжает работать в сфере танцев и развивает собственные проекты. Кроме того, в последние годы Яма начал активно заниматься диджейством и регулярно выступает перед россиянами на вечеринках и развлекательных мероприятиях.

Ранее хореограф организовывал за рубежом благотворительные мастер-классы в поддержку Украины, однако впоследствии сместил фокус деятельности на собственную карьеру в США, а об Украине молчит.

Артист часто демонстрирует в соцсетях беззаботную жизнь в Америке, публикуя кадры с вечеринок, отдыха и профессиональных мероприятий, тогда как украинцы ежедневно переживают российские атаки и вынуждены прятаться в укрытиях.

Кроме того, в соцсетях появлялась реклама танцевального мероприятия в Майами, которую Яма распространял на русском языке. В анонсе события не было упоминаний об Украине, а также не сообщалось о каких-либо ограничениях для граждан страны-агрессора.

Сам артист публично неоднократно избегал детальных объяснений относительно своего пребывания за рубежом. В одном из интервью он лишь отметил, что решение выехать из Украины было принято из соображений безопасности.

Массированная атака на Киев

В ночь на 2 июня Россия осуществила одну из самых масштабных комбинированных атак на Киев за последнее время. По столице были выпущены ракеты различных типов и ударные беспилотники. Во многих районах города прогремели взрывы, а спасатели всю ночь ликвидировали последствия вражеского удара.

В результате атаки погибли семь человек. Еще 90 человек получили ранения, среди них трое детей. В больницах остаются десятки пострадавших.

Разрушения зафиксировали сразу в нескольких районах столицы. В частности, повреждены многоэтажные жилые дома, поликлиника, бизнес-центр, автозаправочная станция, складские помещения и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Ранее OBOZ.UA писал, что сбежавший из Украины Влад Яма засветился на "русской вечеринке". На записи четко можно услышать русскую речь танцора, который развлекал толпу.

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