Ди Каприо провел ночь с подругой своей девушки после свидания с Витторией Черетти: инсайдер раскрыл пикантные подробности закрытой вечеринки

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо был замечен в ночном клубе Нью-Йорка вечером 20 октября с певицей Теяной Тейлор. Звезда посетил закрытую вечеринку всего через несколько часов после свидания со своей девушкой Витторией Черетти.

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Как сообщил инсайдер Page Six, 49-летний Ди Каприо встретился с 33-летней Теяной на Манхэттене на вечеринке, которую она устраивала в честь вхождения в Зал славы рок-н-ролла. Говорят, что 26-летняя Черетти, встречающаяся со знаменитостью с лета 2023 года, не смогла попасть на приватный вечер исполнительницы.

Источник утверждает, что без своей девушки знаменитость, похоже, хорошо проводил время с Тейлор. "Они танцевали очень близко, – говорит инсайдер, добавляя, что пара также "много смеялась" вместе. – Они тусовались всю ночь и почти всегда были в одном углу". Очевидец событий добавляет, что артистка пыталась скрыть Ди Каприо от лишних глаз, следя, чтобы присутствующие не беспокоили актера.

Несмотря на флирт знаменитостей, Ди Каприо не переходил грань, хорошо проводя время в компании товарищей. Сообщается, что обладатель "Оскара" и Тейлор вышли из клуба вместе. Однако, похоже, итальянская модель не слишком обеспокоена тем, что произошло в воскресенье вечером, поскольку источник, близкий к ней и Ди Каприо, сообщил: "Виттория и Теяна – близкие подруги".

Инсайдер добавляет, что модели даже недавно были вместе в ночь показа Victoria's Secret, чтобы отпраздновать дебют Черетти на подиуме. Третий источник утверждает, что заявления о том, что Тейлор и Ди Каприо флиртовали, являются "чепухой", поскольку они просто хорошие друзья. Певица и актер, похоже, сблизились после совместных съемок в предстоящем фильме 2025 года "Битва за Бактанский крест".

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