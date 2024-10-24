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Ди Каприо провел ночь с подругой своей девушки после свидания с Витторией Черетти: инсайдер раскрыл пикантные подробности закрытой вечеринки

Карина Вишнякова
Шоу Oboz
2 минуты
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Ди Каприо провел ночь с подругой своей девушки после свидания с Витторией Черетти: инсайдер раскрыл пикантные подробности закрытой вечеринки

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо был замечен в ночном клубе Нью-Йорка вечером 20 октября с певицей Теяной Тейлор. Звезда посетил закрытую вечеринку всего через несколько часов после свидания со своей девушкой Витторией Черетти.

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Как сообщил инсайдер Page Six, 49-летний Ди Каприо встретился с 33-летней Теяной на Манхэттене на вечеринке, которую она устраивала в честь вхождения в Зал славы рок-н-ролла. Говорят, что 26-летняя Черетти, встречающаяся со знаменитостью с лета 2023 года, не смогла попасть на приватный вечер исполнительницы.

Ди Каприо провел ночь с подругой своей девушки после свидания с Витторией Черетти: инсайдер раскрыл пикантные подробности закрытой вечеринки

Источник утверждает, что без своей девушки знаменитость, похоже, хорошо проводил время с Тейлор. "Они танцевали очень близко, – говорит инсайдер, добавляя, что пара также "много смеялась" вместе. – Они тусовались всю ночь и почти всегда были в одном углу". Очевидец событий добавляет, что артистка пыталась скрыть Ди Каприо от лишних глаз, следя, чтобы присутствующие не беспокоили актера.

Ди Каприо провел ночь с подругой своей девушки после свидания с Витторией Черетти: инсайдер раскрыл пикантные подробности закрытой вечеринки

Несмотря на флирт знаменитостей, Ди Каприо не переходил грань, хорошо проводя время в компании товарищей. Сообщается, что обладатель "Оскара" и Тейлор вышли из клуба вместе. Однако, похоже, итальянская модель не слишком обеспокоена тем, что произошло в воскресенье вечером, поскольку источник, близкий к ней и Ди Каприо, сообщил: "Виттория и Теяна – близкие подруги".

Ди Каприо провел ночь с подругой своей девушки после свидания с Витторией Черетти: инсайдер раскрыл пикантные подробности закрытой вечеринки

Инсайдер добавляет, что модели даже недавно были вместе в ночь показа Victoria's Secret, чтобы отпраздновать дебют Черетти на подиуме. Третий источник утверждает, что заявления о том, что Тейлор и Ди Каприо флиртовали, являются "чепухой", поскольку они просто хорошие друзья. Певица и актер, похоже, сблизились после совместных съемок в предстоящем фильме 2025 года "Битва за Бактанский крест".

Ди Каприо провел ночь с подругой своей девушки после свидания с Витторией Черетти: инсайдер раскрыл пикантные подробности закрытой вечеринки

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