Дэвид Бекхэм поздравил единственную дочь с 13-м днем рождения и показал милые детские видео

Британский футболист Дэвид Бекхэм поздравил свою единственную дочь Гарпер Севен с днем рождения. Девочке 10 июля исполнилось 13 лет. Мужчина решил заглянуть в самые сокровенные глубины домашнего архива и показал милые видео дочери, которые публично никогда не демонстрировал.

Он создал фото и видеоподборку моментов жизни с кадрами от первых шагов к становлению юной леди. На фон футболист наложил песню Bruno Mars – Just the Way You Are, которая едва ли не является одой красоте дочери. Видео Дэвид Бекхэм опубликовал в Instagram.

"Поздравляю с 13-м днем рождения мою замечательную маленькую девочку. Папа так гордится тобой, ты выросла доброй, щедрой и прекрасной молодой леди с самым удивительным сердцем и удивительной улыбкой, которую мы все так любим. Всегда будь прекрасным человеком, каким ты являешься. Гарпер Севен, ты мой мир", – поздравил свою дочурку футболист.

В видео он собрал немало достижений дочери: первые шаги, совместные концерты, попытки пчеловодства, первый забитый мяч в ворота, создание кулинарных шедевров, модельное шествие по воображаемому подиуму, встречи с мировыми звездами, бальные танцы, игра на флейте и т.д. И, конечно, множество общих фотографий с собой и мамой, Викторией Бехкем.

В частности, она также поздравила дочурку тем самым видео, но опубликовала еще одно: где Гарпер Севен отрывается в машине под песню Earth, Wind & Fire – September. "Да... Она получила это от своей мамы! Мы любим тебя, Гарпер Севен! Никогда не переставай улыбаться или танцевать! Ты мой мир. Целую, мама", – подписала вон.

Кроме дочери, семья Бекхэмов имеет троих сыновей: Бруклина, Круза и Ромео.

Ранее OBOZ.UA писал, что подобное видеопоздравление от Дэвида Бекхэма получала также его супруга Виктория. В смешное видео даже попала фотография со знаменитым Rolls Royce отца именинницы, о котором она вспомнила во время интервью, говоря о "рабочем классе" своей семьи.

