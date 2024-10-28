Виктор Розовый устроился на работу после ранения: чем занимается юморист и какой подарок ему сделал Евгений Кошевой

Юморист Виктор Розовый после тяжелого ранения на фронте и долгой реабилитации нашел для себя работу среди гражданских. Почти вся его карьера была связана с шоу "Лига смеха", поэтому он возвращается в проект, но в новой роли.

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Ранее Розовый участвовал в программе в качестве участника команды "Загорецька Людмила Степанівна", позже он вместе с Евгением Кошевым был ведущим. Теперь юморист попробует себя в роли редактора "Лиги смеха", поэтому на камеру не будет появляться. О том, что это шоу давно стало его любимым делом, Розовый рассказал в программе "Ближче до зірок".

Его работа на "Лиге смеха" будет касаться корректировки шуток, которые предложат разные команды. Юморист признался, что согласился на предложение сотрудничества без колебаний.

"Это большая честь для меня. Я люблю "Лигу смеха" и всегда хочу быть полезным", – признался Виктор Розовый.

Он также утверждает, что вливаться в общество таким способом полезно для восстановления после полученных травм. Об этом ему рассказали специалисты по реабилитации.

Однако не только проект внес свой вклад в улучшение здоровья юмориста, но и его коллега по цеху Евгений Кошевой. Актер признался, что посещал Розового в больнице и поставлял ему сладости, которые запрещали в больнице.

"Когда он был в "Феофании" (больница в Киеве. – Ред.) я к нему приходил. Говорю: "Я в следующий раз приду и тебе (принесу. – Ред.) пончики. Можно?" Он говорит: "Врачи говорят, что нет, а я хочу". Поэтому сегодня пытаюсь заказать эти пончики, потому что перед другом неудобно", – рассказал Евгений Кошевой.

Юморист Виктор Розовый воевал в составе 3-й отдельной штурмовой бригады на Донецком направлении, но 21 марта он получил осложненное осколочное ранение головы. Это произошло во время выездной задачи. Сейчас он передвигается в колесном кресле, но активно проходит реабилитацию.

Ранее OBOZ.UA писал, что Виктор Розовый уже рассказывал, что после реабилитации планирует возобновить карьеру комика. Как видим, частично ему удается сделать это.

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