Виктор Розовый признался, повлияло ли его тяжелое ранение на развод с женой, и рассказал о попытках спасти брак

Звезда проекта "Лига смеха" Виктор Розовый, который после начала полномасштабной войны стал на защиту Родины, раскрыл, было ли связано решение Ольги Мерзликиной подать на развод с его осколочным ранением головы. По словам юмориста, его физическое состояние никак не повлияло на разрыв, однако все же было триггерным моментом для бывшей жены.

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Ветеран отметил, что они до последнего пытались преодолеть кризисы в отношениях, однако ничего не получилось. Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале ISLND TV.

"Нет (на развод не повлияло ранение комика. – Ред.). В этом вопросе она достойный человек. Но ее тригернули эти все моменты, действительно. Она не смогла", – высказался военнослужащий.

Как отметил Виктор Розовый, чтобы спасти брак, они с Ольгой Мерзликиной даже обратились за помощью к психологу. Бывшая пара вместе работала с экспертом, но достичь положительного результата так и не смогла. Юморист поделился: "Ходили вдвоем, и них*я. Наверное, это не работает. Мы же расстались".

По словам Виктора Розового, с Ольгой Мерзликиной он начал строить отношения еще в 2012 году. Их роман не был идеальным, ведь периодически они расставались, и все же в 2024-м решили связать себя узами брака. Через несколько недель после свадебной церемонии звезда "Лиги смеха" получил осложненное осколочное ранение головы во время выполнения боевого задания на Донецком направлении. В этот сложный период рядом с защитником была его избранница, однако, как стало известно со временем, в семье произошел раскол.

В мае этого года Виктор Розовый и Ольга Мерзликина официально сообщили о расторжении брака. Экс-партнер ветерана назвала причиной такого решения измену с его стороны. Однако сам комик эти обвинения как не подтверждает, так и не опровергает. Во время интервью защитник лишь резко ответил людям, которые пишут ему негатив в сети.

"Женщины в Польше, которые п*здят на меня, потому что им самим муж изменял – не проецируйте на меня свои измены. Это совсем не та ситуация. У меня есть свои три теневых архетипа – справедливый воин, хитрый шут и агрессор. Нет ни похотливости, ни соблазнителя, ни изменщика", – сказал юморист.

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