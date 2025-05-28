Экс-супруга Хью Джекмана раскрыла шокирующую причину развода после 27 лет совместной жизни

После почти трех десятилетий супружеской жизни Деборра-Ли Фернесс официально подала на развод с Хью Джекманом, звездой франшизы Marvel (герой Росомахи). Их разрыв долгое время оставался окутан тайнами, однако теперь 69-летняя актриса открыто заговорила о горькой правде, стоящей за крахом их брака.

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В своем эмоциональном заявлении для DailyMail она сообщила, что чувствует себя преданной, а решение актера завести новые отношения стало окончательным ударом. Актриса намекнула, что причиной развода стала не только смена личных приоритетов, но и эмоциональная близость Джекмана с его нынешней девушкой, актрисой Саттон Фостер. Именно эта дружба, которая возникла во время совместной работы над мюзиклом The Music Man, вероятно, переросла в большее – еще до официального разрыва пары в сентябре 2023 года.

По словам инсайдеров, эмоциональная связь между Джекманом и Фостер, которая тогда еще была замужем за Тедом Гриффином, началась во время пандемии COVID-19, когда отношения актера с женой начали постепенно разрушаться. После объявления о разводе в сентябре 2023 года, новая пара наконец официально подтвердила роман в январе 2025-го, появившись вместе на публике в Лос-Анджелесе. Этот выход, по мнению фанатов, выглядел как "постановочная фотосессия", однако впоследствии стало очевидно – пара действительно вместе.

Еще одной причиной затягивания официального бракоразводного процесса, который наконец стартовал в мае, стал отсутствующий брачный договор. Как сообщают источники, Джекман и Фернесс не заключили брачный договор, поскольку в начале их брака в 1996 году никто из них не мог предвидеть стремительный рост карьеры Хью и его будущее многомиллионное состояние. По оценкам, на кону стояли более 250 миллионов долларов, львиная доля из которых – заработок актера от фильмов Marvel и театральных постановок.

Фернесс якобы требовала большую часть состояния, обосновывая это изменой и моральной болью. Хотя, по словам инсайдеров, "физической измены" на тот момент не было, она считала эмоциональный роман Джекмана с Фостер глубоко оскорбительным.

Жизнь после разрыва

Деборра-Ли откровенно поделилась, что время после развода стало для нее болезненным, но и открыло новые горизонты. "Это может быть больно, но в конце концов, возвращение к себе и жизнь в рамках собственной целостности, ценностей и границ – это освобождение и свобода", – заявила актриса.

Тем временем роман Джекмана и Фостер развивается стремительно. По данным New Idea, Фостер уже начала перевозить свои вещи в пентхаус в Нью-Йорке, приобретенный еще вместе с Фернесс в 2022 году за 21,12 миллиона долларов. Их называют "неразлучными", а сам Хью, по словам близких, стремится как можно быстрее начать новый этап жизни.

23 мая Фернесс официально подала на развод в суде Нью-Йорка. Как стало известно, стороны наконец-то пришли к согласию относительно финансового урегулирования, которое включает "значительную выплату алиментов на счет супругов". Источники утверждают, что хотя переговоры были напряженными, обе стороны остались довольны достигнутым результатом.

"Не будет никакой драмы, это даст ей нужное завершение", – сказал инсайдер.

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