Виктор Розовый обручился с возлюбленной через год отношений: кто покорил сердце ветерана и почему его первый брак закончился скандалом

Звезда шоу "Лига смеха" Виктор Розовый, который получил тяжелое ранение головы на фронте, сделал своей избраннице Яне-Екатерине предложение руки и сердца. Влюбленные обручились еще в августе в Нидерландах, когда отмечали первую годовщину отношений, однако рассказать о радостном событии решили только сейчас.

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Чтобы навсегда запечатлеть этот важный момент, они устроили романтическую фотосессию, результатами которой поделились в совместном посте в Instagram. Правда, один из этих кадров выглядит несколько необычно, ведь фокус был сделан не на женихе и невесте, а на паре, сидевшей позади.

"3 августа, ровно через год после того, как мы начали встречаться, решили перейти на новый этап – стать женихом и невестой. За этот год мы успели многое пережить вместе – и нам захотелось, чтобы у нашего "вместе" было продолжение. Больше совместных дней, планов и всего того, что еще впереди. Теперь официально – мы помолвлены", – отметила избранница юмориста.

Позируя перед объективом камеры, Виктор Розовый и Яна-Екатерина непринужденно демонстрировали нежные чувства друг к другу. Они много обнимались, улыбались и обменивались теплыми взглядами.

Напомним, что звезда "Лиги смеха" впервые рассказал публике о своих отношениях с Яной-Екатериной в августе 2025 года, примерно через три месяца после громкого разрыва с женой. Тогда в адрес юмориста в сети "посыпался" шквал хейта, а на один из негативных комментариев его избранница решила ответить лаконичной фразой: "Спасибо, что мой парень – Виктор Розовый". Этот пост ветеран распространил в своих социальных сетях.

Весной этого года Виктор Розовый дал интервью, в котором немного приоткрыл завесу личной жизни. Юморист отметил, что Яна-Екатерина все время рядом с ним и помогает пройти нелегкий период реабилитации. Уже тогда звезда "Лиги смеха" откровенно говорил, что видит свою избранницу в роли официальной супруги, но в то же время подчеркивал: не хочет торопиться со свадьбой, ведь сосредоточен на собственном здоровье.

Судя по социальным сетям Яны-Екатерины, она родилась во Львове. Похоже, избранница Виктора Розового любит путешествовать, ведь в ее профиле немало фотографий из различных поездок, в частности, походов в Карпаты.

Предыдущий брак ветерана

Первой женой звезды "Лиги смеха" стала Ольга Мерзликина. Долгое время они не выносили свою личную жизнь на публику, однако в начале марта 2024 года сообщили, что сыграли свадьбу. Ради этого важного дня Виктор Розовый, который тогда проходил службу в составе 3-й отдельной штурмовой бригады, взял 10-дневный отпуск. Однако их супружеская жизнь была спокойной недолго, ведь 21 марта юморист получил сложное осколочное ранение головы, выполняя задание на Донецком направлении.

Ольга Мерзликина была рядом с Виктором Розовым во время лечения, а уже в мае шокировала общественность новостью о том, что подала на развод. Она отметила, что причиной такого решения стали измены со стороны ветерана, и добавила, что не будет раскрывать других подробностей разрыва, но все сложилось иначе.

Виктор Розовый дал скандальное интервью Рамине Эсхакзай, в котором раскрыл детали интимной жизни с Ольгой Мерзликиной и подробно рассказал, что его не устраивало. После этого бывшая возлюбленная комика решила поделится своей версией их отношений Маше Ефросининой. По словам Мерзликиной, звезда "Лиги смеха" просил называть себя "хозяином", безумно ревновал ее к каждому мужчине, хотя сам заводил романы на стороне. После такого откровения бывшей Виктор Розовый публично заявил, что "никогда ее не любил".

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