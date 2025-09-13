'Никогда ее не любил': Виктор Розовый резко ответил на критику после интервью бывшей жены Ольги Мерзликиной

Украинский юморист Виктор Розовый довольно резко отреагировал на волну критики в сети, с которой столкнулся после выхода интервью его бывшей жены Ольги Мерзликиной, что она дала ведущей Маше Ефросининой. Во время разговора женщина раскрыла немало впечатляющих подробностей об их отношениях, в частности об изменах ветерана, что не осталось без внимания юзеров.

Многие люди начали упрекать звезду "Лиги смеха", что он ужасно вел себя с бывшей избранницей. Виктор Розовый сразу начал защищать себя и иногда, не подбирая слов, отвечать на хейт под сообщениями в своем Instagram.

Реакция ветерана на интервью экс-супруги

Виктор Розовый акцентировал внимание на одном аспекте разговора бывшей избранницы с ведущей, а именно деньгах, которые выплатил ей в качестве моральной компенсации. В интервью Рамине Эсхакзай он заявил: взял 500 тысяч гривен из средств, которые были собраны на банке на его восстановление.

В свою очередь Ольга Мерзликина сообщила, что перевела на карту ветерану все накопленные деньги. По словам женщины, сумма, которую Виктор Розовый выплатил ей в качестве моральной компенсации, поступила с его личного счета. Она подчеркнула: если юморист решил отправить деньги, которые собирали на реабилитацию, то это его ответственность. Женщина добавила, что у представителей банка нет к ней никаких претензий относительно целевых расходов накопленных средств.

На эти слова Мерзликиной звезда "Лиги смеха" отреагировал так:"3 тем, какой я аморальный муж, мы разобрались, еще бы разобраться с отчетами по средствам, но как говорила Ольга в интервью Маше Ефросининой – выбор есть всегда: можно предоставлять, а можно и не предоставлять. Оторванные из контекста скриншоты из "Монобанка" не очень проливают свет на ситуацию".

Виктор Розовый даже вспомнил скандальный кейс с львовским активистом Назарием Гусаковым, которого заподозрили в использовании средств, собранных на лекарства, "не по назначению".

Что говорят в сети

Заявление ветерана спровоцировало довольно бурную реакцию в сети. Юзеры начали отмечать, что Виктору Розовому стоило бы прекратить "наезжать" Мерзликину.

Одна из пользовательниц сети написала: "Витя, в такие моменты лучше уже молчать или хотя бы поблагодарить, что такая женщина была с тобой столько лет". На что комик ответил: "Ты такая умная. А мне нас**ть на твои советы".

Другой юзер написал: "Она вас любила, возможно, еще любит. Сейчас вы обижены, со временем поймете. Нужно извиниться и идти дальше своими путями". Не проигнорировал Виктор Розовый и этот комментарий. Он отметил: "Я просто никогда ее не любил! Вот и все, так бывает".

Некоторые комментаторы отмечали, что полностью поддерживают Ольгу Мерзликину в этой ситуации, а вот юморист, по их мнению, вел себя неэтично. На это Виктор Розовый ответил: "Мнение рандомной п*зды из Instagram мне очень важно (нет)".

Какие подробности отношений с Розовым раскрыла Мерзликина

Во время интервью бывшая избранница звезды "Лиги смеха" поделилась, что первые три года их романа были идеальными, однако потом все изменилось. Виктор Розовый начал сильно ревновать Ольгу Мерзликину к друзьям и даже прохожим, в то же время сам не избегал контакта с девушками.

Кроме того, как поделилась женщина, экс-избранник неоднократно ей изменял. Впервые о неверности комика Мерзликина узнала на третий день после свадьбы, а в следующий раз, когда он попал в больницу из-за осложненного осколочного ранения головы. Больше подробностей читайте в нашем материале.

