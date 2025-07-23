Оззи Осборн умер: с какой болезнью легенда боролся последние 22 года и почему пытался покончить с собой

Во вторник, 22 июля 2025 года, умер культовый британский рок-музыкант Оззи Осборн. Ему было 76 лет. О смерти фронтмена Black Sabbath сообщила его семья, отметив, что артист отошел в мире, в окружении близких, в своем поместье в Бакингемшире, Великобритания.

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Всего за несколько недель до смерти, 5 июля, Осборн выступил на стадионе Villa Park в Бирмингеме, завершив карьеру мощным финальным концертом. Он сидел на готическом троне с фигурами летучих мышей, но остался верен себе: сорвал овации, исполнив хиты Paranoid, Iron Man и Crazy Train. Особым моментом стало воссоединение оригинального состава Black Sabbath на одной сцене – впервые за десятилетия. Но путь к сцене был тяжелым. Из-за травм и болезни Оззи Осборн несколько раз отменял гастроли, в частности тур No More Tours 2, который должен был стать финальным еще в 2019 году. В 2023 году артист вынужден был отказаться от выступления на фестивале Power Trip из-за физической слабости, несмотря на то, что долго готовился к этому возвращению. OBOZ.UA расскажет, какая болезнь подкосила здоровье легенды.

Осборн не скрывал, что его моральное состояние также было сложным. В 2025 году в интервью Guardian он рассказал о депрессии, которая сопровождала его последние годы: "Вы просыпаетесь на следующее утро и обнаруживаете, что что-то пошло не так. Вы начинаете думать, что это никогда не закончится". В том же интервью он признал, что в определенный момент жизни даже думал о самоубийстве.

Борьба с болезнями: 22 года страданий

Оззи Осборн последние два десятилетия жил в постоянной борьбе с тяжелыми болезнями. В 2003 году ему была диагностирована болезнь Паркинсона, которая годами прогрессировала. Двигательные нарушения, дрожание конечностей и сильные боли сделали жизнь рокера невыносимой. К тому же он пережил многочисленные осложнения после операций на шее и спине, в частности в 2019 и 2023 годах. После падения у себя дома его состояние критически ухудшилось – артист потерял способность самостоятельно ходить и передвигался на кресле колесном.

В 2024 году он публично признал, что перенес семь крупных операций (включая 4 – на позвоночнике), после которых его физическое состояние только ухудшилось. После последнего вмешательства рокер заявил, что больше не выдержит никаких хирургических манипуляций.

Депрессия и мысли об эвтаназии

В течение многих лет Осборн откровенно рассказывал о своей борьбе не только с физическими недугами, но и с ментальными. Еще с юности он имел склонность к депрессиям и даже думал о самоубийстве. В 2023 году он признался, что неоднократно просил жену Шэрон "дать ему уйти", а в 2024-м супруги официально рассматривали вариант эвтаназии в Швейцарии.

Шэрон подтвердила, что они имели договоренность: если состояние Оззи станет безнадежным, они выберут достойное завершение. "Если у нас с Оззи когда-нибудь будет болезнь Альцгеймера, то все – мы уйдем из жизни", – сказала она в интервью Daily Mirror еще в 2007 году.

Темное прошлое: наркотики, алкоголь и клиническая смерть

Жизнь Осборна была наполнена крайностями. В 70–90-х годах он пережил тяжелую наркотическую и алкогольную зависимость, которую преодолел лишь в 2000-х. В 2003 году артист едва не погиб, упав с квадроцикла. Его сердце останавливалось на несколько минут.

"Я не знал, где я нахожусь и как долго. Я видел белый свет, который пробивался через темноту. Но там не было ангелов, чувака с дудками или старика с белой бородой!" – вспоминал он позже.

В 2013-м Осборн признал, что на несколько месяцев сорвался и снова начал пить и употреблять наркотики, но с помощью Шэрон снова вернулся к трезвой жизни.

В одном из своих интервью Оззи Осборн признался, что, еще в подростковом возрасте не любил свою жизнь. В юные годы у него появлялись мысли покончить с собой. Артист пробовал свести счеты с жизнью не только в молодом возрасте, но и превратившись в известного музыканта. Кстати, его жена пыталась совершить самоубийство четыре раза.

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