Российский режиссер Андрей Звягинцев, который более 10 лет назад покинул дом, получил Гран-при (вторая по важности премия фестиваля) Каннского кинофестиваля за фильм "Минотавр" о событиях в России после начала полномасштабной войны против Украины. Во время церемонии награждения он со сцены обратился к российскому диктатору Владимиру Путину с призывом прекратить войну.

Видео дня

Речь режиссер произнес на русском языке перед международной аудиторией. В своем обращении "хороший русский" Звягинцев заявил, что "весь мир ждет" завершения боевых действий.

"Есть еще один человек, к которому я хотел бы обратиться сегодня лично от собственного имени. Он не пользуется VPN, чтобы увидеть эту церемонию в прямом эфире. Уверен, что гораздо более важные вопросы ему приходится сейчас решать, но я знаю, что в его окружении есть люди, которые знают, как передать ему эти слова", – сказал режиссер.

После этого он напрямую обратился к Путину.

"Миллионы людей по обе стороны линии соприкосновения мечтают только об одном: чтобы наконец прекратились многочисленные убийства людей. И единственный человек, который может остановить эту мясорубку – вы, господин президент Российской Федерации. Закончите уже эту бойню. Весь мир ждет этого", – заявил Звягинцев со сцены Каннского фестиваля.

Справка

Фильм "Минотавр" рассказывает о российском бизнесмене, который после объявления мобилизации в 2022 году вынужден передавать в военкоматы списки своих работников. На фоне войны рушится и его личная жизнь.

Сам Звягинцев после начала полномасштабного вторжения выехал из России и сейчас живет во Франции. Режиссер ранее публично осуждал аннексию Крыма и критиковал российское вторжение в Украину.

По словам Звягинцева, в России "Минотавр", вероятно, официально не покажут из-за цензуры. Более того, СМИ, которые хоть как-то касаются пропаганды, даже не упоминали о триумфе своего соотечественника. В то же время режиссер заявил, что не против, чтобы россияне смотрели ленту через "пиратские" сервисы и VPN.

Главную награду Каннского кинофестиваля – "Золотую пальмовую ветвь" – в этом году получил румынский режиссер Кристиан Мунджиу за драму "Фьорд". Фестиваль проходил в Каннах с 12 по 23 мая.

Ранее OBOZ.UA писал, что на презентации этого фильма побывала крестница Путина Ксения Собчак. Она заявляла, что гордится тем, что "русский режиссер на русском языке" представляет фильм в главном конкурсе фестиваля.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!