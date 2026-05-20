Крестница диктатора Владимира Путина Ксения Собчак появилась на Каннском кинофестивале в настолько перегруженном брендами образе, что даже россияне не смогли сдержать сарказма. Пропагандистка приехала на показ фильма российского режиссера Андрея Звягинцева и традиционно решила привлечь к себе максимум внимания – правда, на этот раз не слишком удачно.

Видео дня

Для выхода на красную дорожку Собчак выбрала образ в стиле "секретарша, которая застряла в магазине декора". Верх состоял из классической белой рубашки с черным галстуком, но дальше все пошло по сценарию модного хаоса.

Ее розовая юбка с гигантской мохнатой бахромой выглядела так, будто к ней пришили несколько птиц. Более того, именно она визуально укоротила рост. Завершали образ странные черно-белые "кукольные" ботинки с бантиками, которые больше напоминали обувь персонажа из жуткого детского мультфильма.

Все вместе выглядело настолько перегруженно, что в Instagram Собчак мгновенно превратили в мем. Даже ее соотечественники не стали церемониться:

"Я восхищаюсь образами Ксении, но в этот раз той самой искры не случилось. Образ будто боится быть недостаточно роскошным – поэтому на нем все и сразу. Но мода любит паузы, а здесь нет ни одной. Вместо шика – витрина люксового бутика после урагана. Выглядит, к сожалению, не как стиль, а как заявка "я надела все лучшее, что было".

"Все – огонь, обувь другая нужна".

"А она что там делает?!"

"Это какой-то п*здец".

"Что ты несешь, Ксения? Новогодняя елка, блин".

"Мать кальмаров".

"Надела люстру на себя".

В Канны Собчак прибыла ради премьеры нового фильма режиссера Звягинцева "Минотавр". После просмотра она традиционно начала петь оду "великой русской культуре", заявив, что гордится тем, что "русский режиссер на русском языке" представляет фильм в главном конкурсе фестиваля.

Собчак умилилась из-за того, как в ленте война якобы становится "фоном личной драмы". Правда, пока российская богема рассуждает о "тонких метафорах" и "лабиринтах сознания", для украинцев война – это не художественный прием и не декорация для фестивального кино.

Ранее OBOZ.UA писал, что в сентябре 2025 года крестница Путина Собчак устроила "шабаш упырей" во время атаки дронов на Москву и поплатилась за это. Пыталась показать свою роскошную жизнь во всей красе: с тазиком черной икры, устрицами и лобстерами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!