'Верная музыке и свободе': на 101 году жизни умерла выдающаяся украинская певица. Фото

В воскресенье, 11 января, украинское культурное сообщество понесло невосполнимую утрату. На 101-м году жизни скончалась выдающаяся певица Тамара Калустян.

Печальную весть сообщили в Национальной филармонии Украины. Там отметили, что Тамара Калустян была всегда верна музыке и свободе, она оставила после себя "пример достоинства и настоящей красоты".

"Сегодня отошла в вечность Тамара Сергеевна Калустян (1 октября 1925 – 11 января 2026). Выдающаяся украинская певица, солистка Национальной филармонии Украины, меццо-сопрано", - говорится в сообщении.

Голос Тамары Сергеевны звучал на ведущих сценах мира и в зале Национальной филармонии Украины.

"В ее исполнении – Бах и Малер, Лятошинский и Сильвестров: с глубиной, безупречной музыкальной культурой и интеллектуальной утонченностью. В 1970–1980-х годах как солистка Киевской филармонии она осуществила ряд камерных и симфонических программ. Светлая память...", – резюмировали печальное известие в Нацфилармонии.

