Не отдыхал, курил и страдал от критики из-за веса: как жил Степан Гига и жаловался ли он когда-то на здоровье

19 ноября, стало известно о проблемах со здоровьем народного артиста Украины Степана Гиги. 66-летнего исполнителя госпитализировали и провели срочное оперативное вмешательство, а уже 12 декабря медиа сообщили о смерти звезды. Трагическая новость новость стала настоящим шоком для фанатов знаменитости, ведь он никогда даже не намекал о прекращении творческой деятельности, более того, планировал дать еще не один концерт в ближайшее время.

Однако, к сожалению, все сложилось иначе. Как сообщал блогер Богдан Беспалов, ссылаясь на собственные источники, Степан Гига попал в больницу с неназванным заболеванием, а из-за осложнения состояния на фоне сахарного диабета врачам пришлось ампутировать артисту ногу. Родные исполнителя не давали комментариев о состоянии его здоровья, а в команде призывали не верить слухам, которые распространялись в сети. Но вот до момента госпитализации певец полностью посвящал себя сцене и был искренне доволен тем, что не имел времени на отдых от любимой работы. OBOZ.UA расскажет, как жил артист до того, как его состояние ухудшилось.

Степан Гига родился 16 ноября 1959 года в селе Белки, что на Закарпатье. Он начал проявлять талант к пению еще в школьные годы, поэтому брал уроки вокала и игры на баяне. Что интересно, когда-то Гига даже не думал, что сможет вырваться из родного села, однако все сложилось совсем иначе.

На втором курсе обучения в консерватории он стал вокалистом популярной в то время синтез-группы "Стожары". Позже исполнитель создал джаз-рок-коллектив "Бескид", который не просуществовал долго, а потом в итоге начал писать собственные песни и открыл студию звукозаписи GIGARecords.

Новая волна популярности "накрыла" знаменитость после начала большой войны. Хиты Степана Гиги, например "Цей сон", завирусились в сети, а на его концерты стало приходить много молодежи. Певец организовывал выступления по всей стране и даже не отдыхал в перерывах между ними.

"У меня нет выходных. Даже после концерта не отдыхаем, а часто с командой еще работаем ночью: пишем аранжировку, сводим песню и делаем финальный мастеринг. Я благодарю Бога, что у меня нет отдыха, что имею возможность уже 45 лет быть на сцене, работать с молодыми, от которых набираюсь энергии. И знаете, мне незачем отдыхать, потому что я делаю то, что мне нравится", – рассказывал артист.

Однако иногда такое внимание к Степану Гиге имело и несколько негативные последствия. Летом этого года знаменитый певец дал концерт в испанском городе Малага, где исполнил много своих хитов, после чего столкнулся с критикой из-за веса в сети.

Некоторые юзеры начали писать под роликом из музыкального шоу: "Надел бы рубашку свободную и штаны широкие, чтобы скрыть свои недостатки", "А что с животом?", "Кого он проглотил?", "Ничего не имею против него, но этот живот ему совсем не идет".

Степан Гига имел вредную привычку – курил сигареты. Это стало известно поклонникам после его участия в проекте "Міняю жінку". Однако артист никогда не жаловался на проблемы со здоровьем.

