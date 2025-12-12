В детстве любил играть на баяне: что известно о певце Степане Гиге и его семье. Фото

Народный артист Украины Степан Гига, сделав значительное влияние на украинскую музыку, умер в возрасте 66 лет. Смерть певца всколыхнула всю страну. Он работал с группами, записывал сольные альбомы и гастролировал как исполнитель, и создал собственную студию звукозаписи, которая сейчас считается одной из лучших в стране.

Творчество Степана Гиги стало символом целой эпохи, и вновь обрело популярность после начала полномасштабного вторжения. OBOZ.UA рассказывает о жизни легенды украинской эстрады.

Детство Степана

Будущий исполнитель родился 16 ноября 1959 года в селе Белки, что на Закарпатье. В отличие от подавляющего большинства музыкальных звезд, которые "унаследовали" профессию от не менее знаменитых родителей, Степан вырос в обычной семье украинцев. Его отец был кочегаром, а мама работала на заводе.

Но уже с детства Степан увлекался музыкой. Родители не смогли помочь парню попасть в музыкальную школу – там не было мест, а у них не было денег. Поэтому школьника взялся учить местный учитель музыки Михаил Копинец, причем бесплатно. Степан учился петь, но больше любил играть на баяне.

В Ужгородском музыкальном училище парню трижды отказали в поступлении. Поэтому Степан после школы пошел работать слесарем, а затем отслужил в армии. Уже после армии он решил подать документы на поступление в музучилище в четвертый раз. И – таки попал в заведение. Более того – он закончил училище экстерном.

Начало карьеры

В 1983 году Степан поступил в Киевскую консерваторию на вокальный факультет. И уже на втором курсе его пригласили солистом известной синтез-группы "Стожары". Одновременно Степан работал солистом оперной студии Киевской консерватории, которой тогда руководил народный артист Дмитрий Гнатюк.

После завершения обучения юношу приглашали в Волынскую филармонию, поступали и другие предложения, но он вернулся на родину, где стал солистом Закарпатской областной филармонии.

Чуть позже Гига заинтересовался аранжировкой и начал самостоятельно писать песни, в начале девяностых создал собственную студию звукозаписи GIGARecords. В 1995 году эта студия выпускает первый сольный альбом исполнителя "Друзья мои" – именно в него входит сверхизвестный хит "В райском саду (Яворина)". Впоследствии там вышли альбомы "Улица Натали" и "Троянды для тебя".

В 2002 году тираж альбома "Улица Натали" достиг миллиона проданных копий. Так Степан Гига стал первым в Украине обладателем "Золотого диска" и получил звание народного артиста Украины.

Личная жизнь

Степан Гига мало рассказывал о личном. В одном интервью он признался, что был женат дважды. С первой своей женщиной он познакомился еще в школе, в их браке родилась дочь Квитослава. Сейчас она воспитывает собственного сына Даниэля – внука Степана Гиги, того самого парня, которого довольно часто видели рядом с дедом на сцене во время его последних выступлений.

Позже Степан женился на Галине, профессиональной бандуристке и директору его студии GIGARecords. В этом браке и родился Степан Гига-младший, который недавно также стал заслуженным артистом Украины.

Новая волна популярности

С 2010 года Степан Гига начал отказываться от выступлений, сконцентрировался на работе своей студии звукозаписи. Но после начала полномасштабного вторжения творчество исполнителя вновь стало безумно популярным.

Сам певец объяснял это просто – он никогда не пел на русском языке.

"Я 40 лет делаю то, что делал всегда. Я всегда писал и пел на украинском, потому что здесь родился. Возможно, сейчас просто изменилось сознание людей – потому что нас в течение многих лет кормили исключительно русской попсой", – признавался Степан Гига.

Смерть исполнителя

Поэтому, в последнее время Степан Гига активно работал. В ноябре во "Дворце Спорта" должны были начаться новые концерты исполнителя. Однако 19 ноября его команда сообщила об отмене запланированных мероприятий из-за болезни певца.

Степан Петрович перенес срочную операцию. Его состояние описывали как тяжелое, но стабильное. Также утверждали, что певец в здравом уме, рядом с ним его близкие.

12 декабря стало известно, что сердце Гиги остановилось.

