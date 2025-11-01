'Ведут страну к гражданской войне': Анастасия Приходько стала на защиту русского языка и резко высказалась в сторону блогера Мандзюк

38-летняя певица Анастасия Приходько в очередной раз вступилась за язык страны-агрессора в Украине. Она отметила, что разговаривая на русском, никоим образом не нарушает законы Родины, а вот людей, которые имеют более радикальную позицию по этому поводу, обвинила в подстрекательстве к конфликтам.

Исполнительница вспомнила инфлюенсера Елену Мандзюк, которая публично призывает украинцев общаться на соловьином, иногда в несколько резкой манере, и заявила, что таким образом она якобы побуждает к гражданской войне. Своими мыслями артистка поделилась в интервью Наталье Влащенко.

"Я не раз ссылалась на 10 статью Конституции Украины. Я действую в рамках закона. Я не нарушаю закон. Если это разрешено (разговаривать на русском. – Ред.), значит, я могу это делать. Что здесь плохого? Мне кажется, что такие, как Мандзюк, и те, кто с ней вместе, – это люди, которые ведут нашу страну к гражданской войне", – высказалась певица.

Отметим, что 10 статья Конституции Украины определяет, что государственным языком нашей страны является украинский. Однако в то же время она гарантирует "свободное развитие, использование и защиту русского, других языков национальных меньшинств Украины".

По мнению Анастасии Приходько, языковой вопрос в нашей стране встал очень остро в июле 2022 года. По словам исполнительницы, именно тогда появилось "много ботов", которые задавали публичным людям, которые вели деятельность в соцсетях на русском, вопросы: "Почему не на государственном?".

"Зачем это было нужно мы разбираться не будем. Но это произошло внезапно. И теперь каждый маленький человек решил, что он – вершитель судьбы того или иного человека. Мне не нравится история, когда меня пытаются изменить, сломать, заставить что-то делать. Я не понимаю, кому мне это нужно доказывать и для чего", – сказала артистка.

Во время интервью Наталья Влащенко вспомнила скандал, который разгорелся вокруг Елены Мандзюк летом этого года. В соцсетях блогер написала откровенный пост, где подчеркнула: негативно относится ко всему российскому и такую же позицию прививает своим детям. Некоторым пользователям не понравилась такая позиция Мандзюк, поэтому они оставили несколько негативных комментариев, на один из которых блогер ответила: "Мои дети могут отп*здить другого ребенка, который говорит на языке террористов. В чем проблема?".

Позже инфлюенсер подчеркнула, что ее слова никоим образом не были призывом к насилию или агрессии. По словам Мандзюк, ее дети растут в полностью проукраинской среде, однако вряд ли набросятся на русскоязычного сверстника с кулаками.

Анастасия Приходько решила прокомментировать и эту ситуацию. Певица не стала скрывать: ее дети общаются на русском и заявила, что учит их помогать другим, а не проявлять агрессию.

"В моей территориальной общине 8 тысяч переселенцев. Соответственно, в классах у моих детей есть ученики, которые, к сожалению, не владеют украинским языком. Мои дети не будут их бить. Я их учу помогать таким детям адаптироваться. Я учу детей доброте и осознанию того, что этот ребенок, возможно, уже вообще все потерял", – отметила исполнительница.

Реакция блогера

Елена Мандзюк не оставила без внимания все негативные комментарии в свою сторону. Она обнародовала фрагмент из интервью Анастасии Приходько в своем Instagram и отметила, что не понимает, как долго некоторые граждане нашей страны будут продолжать толерировать российское.

"Сколько еще нужно видеть эту защиту пророссийского дерьма в сети? Сколько еще можно защищать что-либо российское в Украине? Сколько еще можно говорить, что защита всего украинского ведет к расколу? Украинский язык может только объединять украинцев и гнать в шею московитов. Все, точка", – написала блогер.

