Украинский блогер Елена Мандзюк прокомментировала громкое заявление о том, что ее дети могут "отп*здить" сверстника, если тот общается на русском языке. Из-за этой фразы вокруг интернет-деятельницы разгорелся скандал, однако она объяснила, что ее слова ни в коем случае не были призывом к насилию или агрессии.

По словам Мандзюк, тогда она просто не смогла сдержать эмоций, реагируя на один из хейтерских комментариев под постом, где назвала себя "токсичной ко всему российскому". Об этом инфлюенсер рассказала в интервью Василию Тимошенко.

"Есть люди, которые продолжают защищать русскую культуру в Украине. Хейтерка мне что-то написала, а я так эмоционально ей ответила. Но это не призыв к избиению детей, как мне пишут", – высказалась блогер.

Елена Мандзюк решила расставить все точки над "і" в вопросе, действительно ли ее сын и дочь могут побить кого-то из-за общения на языке страны-агрессора. Инфлюенсер объяснила, что ее дети растут в абсолютно проукраинской среде, их отец защищает Родину на фронте, рискуя жизнью, поэтому они воспринимают все российское как боль, страдания и террор. Однако блогер отметила, что сын и дочь вряд ли набросятся на сверстника с кулаками, услышав язык врага.

"У них никогда не было таких ситуаций ни в школе, ни на улице. Это максимально вежливые и воспитанные дети. Но если они будут чувствовать угрозу, когда нет взрослых рядом, я не знаю, как они себя поведут. Будут, наверное, себя оберегать. Но я никогда не настраивала своих детей к насилию. Нет такого: бейтесь, ударьте в ответ. Только защита", – объяснила интерне-деятельница.

Почему вокруг Елены Мандзюк разгорелся скандал

В июле этого года блогер обнародовала пост, где отметила: максимально негативно относится ко всему, что связано с РФ, и такую же позицию прививает своим детям. Заявление понравилось далеко не всем пользователям сети, поэтому под публикацией Мандзюк появились гневные комментарии.

Одна юзерка написала: "Вы такие ненормальные, что детей распределяете на русскоязычных и украиноязычных. А потом удивляются, откуда войны возникают. Давайте все будем воспитывать агрессию в детях, нам же мало соседей конченых. Давайте, чтобы наши были такими же".

Инфлюенсер не проигнорировала эти слова и ответила: "Мои дети могут отп*здить другого ребенка, который говорит на языке террористов. В чем проблема?".

Реакция Алексея Гончаренко

Такое заявление Елены Мандзюк спровоцировало не только бурное обсуждение в сети, но и привлекли внимание народного депутата Украины Алексея Гончаренко. Он обратился в правоохранительные органы и инициировал уголовное производство против блогера по статье 161 УК – нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам.

На такую деятельность государственного деятеля инфлюенсер отреагировала довольно резко. Она отметила, что нардепу лучше было бы "воевать" не против нее, а россиян или других преступников. Блогер также заявила, что до последнего будет отстаивать свою честь.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что блогер Мандзюк заявила о намерении судиться с нардепом Гончаренко.

