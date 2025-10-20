'Сколько можно сидеть на двух стульях?' Анастасия Приходько накинулась на украинского подростка, который сделал ей замечание из-за русского языка

Украинская певица Анастасия Приходько в очередной раз попала в скандал, который вызвал острую дискуссию в социальных сетях. Артистка, которая до 2022 года ездила в РФ выступать, ответила шквалом резких слов на замечание украинского подростка по популяризации русского языка в посте и поддержке россиян.

Все началось с того, что Приходько опубликовала в Instagram фрагмент интервью россиянина Рустама Солнцева, который сбежал из РФ в США, украинской скандальной журналистке Наталье Влащенко, где обсуждали российскую эстраду. Мало того, что артистка распространила враждебный контент, так еще и ради того, чтобы ее поняли россияне, перешла на русский, обратившись к Солнцеву.

"Не все ты знаешь о Валерии. А за позицию и слова спасибо! Я тебе расскажу обязательно", – написала Приходько.

Такая языковая эквилибристика не осталась без внимания. В комментариях к Приходько обратился украинский подросток-блогер Андрей Перепелица, который прямо выразил свое возмущение: "Почему не на украинском?! Сколько можно сидеть на двух стульях?!"

Вместо того чтобы воспринять критику или дать взвешенный ответ, Приходько выбрала крайне резкую и пренебрежительную манеру общения, начав со скандального и "пустого" оправдания. "Страна у нас такая. Что тут странного бл*дь!? Благодари за то, что хоть стул есть! В такие времена," – написала певица.

После такого замечания подросток ответил артистке, подчеркнув, что ему не следует "тыкать" и обвинил ее в лояльности к агрессору: "Там граница, скотиняка! Привыкли, что можно выражать самый искренний патриотизм, лижа ср*ку Путину параллельно. А странное то, что у нас на 12-ом году войны такая ш*ландра пишет посты на языке оккупанта, оправдывая это тем, что "страна у нас такая"!"

В конце концов, словесная перепалка обострилась. После того как Андрей высказался эмоционально, назвав артистку "промосковской гнидой" и призвав ее "Чемодан, вокзал, Россия!", Приходько окончательно перешла на личности. Она уже не пробовала оправдываться, а лишь использовала недопустимые сексистские и унизительные высказывания в отношении своего оппонента, еще и на русском языке.

"Итак, детка, я старше тебя, а ты иди спать! Понятно? Оскорблять старших – это вершина невоспитанности – это, во-первых. Во-вторых, именно такие, как ты (имеющие такой богатый словарный запас), вдруг решили, что могут решать судьбы других людей! Ты иди успокойся, девочку за сиську схвати и стресс пройдет! Пубертатный период он сложный, сынок! Нужно потерпеть! Но если ты еще раз плохое тете напишешь, ты знаешь, что будет дальше: ты уйдешь далеко словесно и в бан с дерьмом", – написала она.

Чтобы привлечь больше внимания к инциденту и позиции "какая разница" Анастасии Приходько, блогер сообщил об этом в Threads на значительно более широкую аудиторию.

Однако там общество разделилось на два лагеря: одни защищали, а другие осуждали артистку.

"Честно говоря, на нее плевать, певица одного хита".

"Вы посмотрите ее стримы в TikTok. Это же малоросска первого поколения!"

"Что вы от нее хотите? Там же интеллект как у хомяка".

Интересно, что осуждали его преимущественно русскоязычные, также унижая из-за возраста. Одни прикрывали гражданскую позицию Приходько ее помощью ВСУ, другие заявляли, что в подростковом возрасте люди должны только в компьютерные игры играть, а не принимать активное участие в формировании государства и распространении украинскости.

Ранее OBOZ.UA писал, в какие еще скандалы попадала Анастасия Приходько. Они в основном касались ее позиции "какая разница". По мнению исполнительницы, все нарративы страны-агрессора о "защите русскоязычных" – лишь часть кремлевской пропаганды, которую украинцы должны оставить без внимания.

В июне этого года Приходько заявляла, что, похоже, устала входить в образ искренней патриотки, поэтому заявила, что будет петь свой русскоязычный аккомпанемент. Оказалось, что, согласно действующему законодательству, такие выступления не являются основанием для наказания. И именно это стало формальным поводом для Приходько, чтобы пересмотреть свою позицию.

В начале года она пиарила российского певца Иракли, которого недолюбливают в Европе. Например, в Латвии артиста занесли в "черный список", запретив ему въезд в страну на неограниченный срок.

А еще в прошлом году Приходько выступила против вступления Украины в ЕС. Она шаблонно собрала все негативные аспекты, которые являются индивидуальностью определенных стран, и приписала их будущей Украине в составе коалиции. В частности, артистка возмутилась отсутствием проведенного референдума относительно желания людей быть частью ЕС.

