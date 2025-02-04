Ведущий 'Холостяка' Григорий Решетник отреагировал на расставание 'Терена' с победительницей шоу и намекнул на причину

Главный герой 13 сезона шоу "Холостяк", ветеран войны Александр "Терен" Будько и победительница проекта Инна Белень объявили о разрыве отношений. На неожиданную новость отреагировал неизменный ведущий романтического реалити Григорий Решетник, отметив, что ему действительно больно узнавать о таком решении пары.

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В комментариях под публикацией, что появилась на Instagram-страницах общественного деятеля и волонтера, шоумен написал: "Мое сердце разорвано пополам". Затем он вышел на связь в своих социальных сетях, где также поделился печальными эмоциями.

Ведущий обнародовал фрагмент видео из постшоу "Холостяка 13", где "Терен" отмечает, что выбирал волонтера сердцем, и наложил на запись грустную музыку и черно-белый фильтр. Шоумен добавил: "Инна и Александр уже не вместе".

Следует отметить, что ранее Григорий Решетник намекал на проблемы в отношениях, что возникли у главного героя и победительницы романтического реалити-шоу. Это произошло в тот период, когда между парой разгорелся публичный спор из-за языкового вопроса, поскольку волонтер считает, что не стоит слишком давить на русскоязычное население нашей страны, ведь они должны переходить на соловьиный постепенно и без лишнего принуждения, тогда как общественный деятель убежден: время ласковой украинизации прошло давно. Подписчики шоумена поинтересовались, знает ли он какие-либо подробности об их романе.

"Признаться, не знаю, ведь давно виделись. Но очень хочу, чтобы их красивая история продолжилась. Чтобы пришло понимание и решились все дискуссионные вопросы. Они очень хорошие и порядочные как люди и личности. Очень органические и гармоничные как пара. Они дополняют и усиливают друг друга. Просто иногда эмоции берут вверх. К сожалению", – отметил ведущий.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что фаворитки "Терена" публично обратились друг к другу после "Холостяка 13".

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