Ведущий Анатолич рассекретил сумму, которую тратит на месяц, и назвал наибольшую финансовую цель: для этого нужен бизнес

Украинский шоумен Анатолий Анатолич раскрыл сумму, которую он тратит в месяц. По словам звезды, на то, чтобы покрыть расходы семьи, ему хватает около 200 тысяч гривен. В сумму входит оплата за дом, водителей, садик и школу детей – 13-летней Алисы, 11-летних Лолиты и 3-летнего Нила.

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Об этом Анатолич рассказал в интервью Славе Демину. "Вот где-то, я думаю, 150-200 тысяч. Поэтому мне нужно зарабатывать соответственно немного больше, чтобы у меня оставалось на что-то", – поделился мыслями знаменитость. Однако, признался он, чувствует себя "неловко", потому что зарабатывает исключительно своим лицом.

"У меня нет биткоина, нет сети шаурмичных. У меня ничего нет, по сути, кроме себя. Меня это немного пугает, что я думаю, так, а почему я до 39-ти ничего такого не сделал? Ну, есть канал, окей , ну опять же он завязан на мне", – рассказал шоумен. Именно поэтому, говорит Анатолич, в будущем хотел бы открыть бизнес, однако пока журналист крайне "завязан в суматохе".

Несмотря на то, что у ведущего нет четкой финансовой цели, на старости лет он хотел бы себе условно позволить "ездить в Майами в круиз". "Ну, я хотел бы, наверное, что в какой-то момент возможно трансформировать свою работу в нечто такое закадровое, – поделился размышлениями Анатолич. – Мне нравится схема, как сделал Юра Горбунов, ставший продюсером. Но, опять же, это не значит, что Юра сделал, и это могут все сделать".

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