На рынке труда Польши произошло структурное изменение: какую роль сыграли украинцы

По состоянию на конец января 2026 года в стране было официально зарегистрировано 757,7 тыс. работающих граждан Украины – это почти 68 % всех трудоустроенных иностранцев. Это свидетельствует о том, что украинцы остаются ключевой иностранной рабочей силой для польской экономики.

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Об этом свидетельствуют данные Центрального статистического управления Польши (GUS). При этом общее количество иностранных работников в Польше превысило 1,1 млн человек – это на 7,1% больше, чем в прошлом году, сообщили OBOZ.UA в HR-компании Gremi Personal.

Ситуация с кадрами в Польше

По словам аналитиков, обнародованная статистика подтверждает: несмотря на любые политические дискуссии вокруг миграции, экономика Польши все больше зависит от внешних кадров.

"Более миллиона иностранных работников – это уже не реакция на временный дефицит кадров, а структурное изменение польской экономики. Бизнес привык работать в условиях, когда без иностранцев невозможно обеспечить нормальное функционирование производства, логистики, строительства, сферы услуг и сельского хозяйства", – отмечает основатель Gremi Personal Евгений Кириченко.

Почему европейские работодатели выбирают украинцев

Высокий уровень интеграции – украинцы уже хорошо адаптированы к европейскому рынку труда.

уже хорошо адаптированы к европейскому рынку труда. Языковой и культурный факторы – знание языков соседних стран значительно упрощает коммуникацию.

– знание языков соседних стран значительно упрощает коммуникацию. Опыт и квалификация – наличие реального европейского опыта работы сокращает расходы работодателей на интеграцию (по сравнению с привлечением мигрантов из более отдаленных регионов мира).

Возможные последствия для Украины

Тенденция с кадрами в Польше будет иметь долгосрочные и довольно сложные последствия для всего региона Центральной и Восточной Европы, и непосредственно для Украины. После окончания войны возникнет парадоксальная ситуация: Украине придется одновременно восстанавливать разрушенное, реализовывать крупные инфраструктурные проекты и компенсировать демографические потери.

Однако в это же время Польша, Германия, Чехия и другие европейские страны также будут остро нуждаться в людях. Фактически между государствами начнётся открытая жесткая конкуренция за одну и ту же рабочую силу.

Аналитики обращают внимание на тревожный признак: Украина пока практически не ведет реальных дискуссий о том, как компенсировать потенциальный дефицит рабочей силы внутри страны. Все заявления пока остаются исключительно на политическом уровне, а не на практическом нормотворческом.

Если после открытия границ значительная часть граждан выберет работу в ЕС, украинское государство рискует столкнуться с тотальной нехваткой рабочей силы именно в тот момент, когда она будет критически необходима для масштабного послевоенного восстановления.

Также OBOZ.UA сообщал, что четыре крупнейшие профессиональные группы составляют в совокупности 13,5% всех профессий на рынке труда Польши. Наиболее распространенными именно среди иностранцев, в частности украинских беженцев, оказались водители грузовиков.

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