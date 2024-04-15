Алан Бадоев впервые за четыре года встретился с детьми: как выглядят сегодня его сын Борис и дочь Лолита

Украинский режиссер Алан Бадоев впервые за четыре последних года смог встретиться одновременно с двумя его детьми – Борисом и Лолитой. Совершеннолетние ребята давно живут заграницей и поэтому встречи с отцом в основном проходят в формате видеозвонков.

Он рассказал в Instagram, что интернет-связь – это удобно, но "неэффективно", ведь это не заменит полноценных объятий, улыбок и разговоров. Помехой физической встречи все четыре года были сначала карантин, а через некоторое время – полномасштабное вторжение России.

"Я не видел своих детей вместе четыре года... Сначала ковид, потом война, поэтому приучился общению по видеосвязи. Хотя для меня это, как пить кофе без кофеина или танцевать на "тихой пати", где у каждого своя музыка в наушниках... Слишком новые и современные тенденции, они скорее выглядят "как настоящие", но не являются ими. Все мы, украинцы, хорошо знаем, что это не заменяет объятия, поцелуи перед сном, когда чувствуешь запах волос своего ребенка", – написал режиссер.

Удалось встретиться с детьми только во время приезда Бадоева в Испанию на показ своего документального фильма о полномасштабной войне "Довга доба". Он поделился, что Лола и Борис составили ему компанию во время "тура", а сам режиссер пытался насладиться каждым моментом с ними.

"И вот, наконец, мы вместе, на несколько дней. Дети сопровождали меня в кинопутешествии. Конечно, я наблюдал за ними... Тщательно, каждая деталь важна. Сохранили ли мы наши обычаи, какие обрели новые, где мы далеко друг от друга, а где близко. Пишу это и улыбаюсь. Потому что ближе, чем сейчас, мы не были никогда. Потому что Лола, Боря и я – мы как очень слаженное трио, которое по ощущению знает все партии всех импровизаций. Каждый ощущает свой город и мгновение, когда нужно начинать соло. Это мгновение безупречного счастья и оно безусловное", – вдохновенно написал он.

Борис – сын Жанны Бадоевой от первого брака, которого Бадоев усыновил и считает родным. Сейчас парень пробует себя в режиссуре, что ему успешно дается. В конце января 2024 года он презентовал премьеру документальной ленты об захвативших зрителей итальянских художниках прошлого века. Лолита – общая с Жанной Бадоевой дочь. Девушка только заканчивает школу, но подумывает о будущей карьере.

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