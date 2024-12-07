Ведущая Иванна Онофрийчук рассекретила гражданство 6-месячного сына, которого родила в Швейцарии

Украинская телеведущая Иванна Онофрийчук, проживающая за границей, раскрыла гражданство 6-месячного сына Адама. Первенец звезды родился в конце мая 2024 года в Швейцарии.

Видео дня

На свежих фото в Instagram знаменитость показала первый документ малыша – загранпаспорт с гербом Украины. Мальчик внимательно рассматривал свой первый документ. Онофрийчук добавила подпись к снимкам, где поделилась своими эмоциями по поводу знакового дня в жизни сына. Звезда отметила, что родила маленького украинца и теперь это официально закреплено.

"Адамчик стал гражданином Украины и теперь у него даже есть свой загранпаспорт! Казалось бы, обычный документ, но для меня это такая радость, не передать словами. Я родила украинца, наша нация увеличилась еще на одного человека! От этого осознания я расплываюсь в улыбке", – написала ведущая.

Напомним, Онофрийчук родила первенца 29 мая 2024 года от мужа Алмаза. Во время беременности звезда рассказала, что ей невероятно нравится новое состояние, несмотря на то, что тело претерпело значительные изменения: от отечности и изжоги до набранных 18 кг. В одном из интервью знаменитость отметила, что если бы не было войны в Украине, она хотела бы рожать в Киеве. "Мы начали планирование беременности с мужем именно в Украине, там и делали все обследования и исследования. Поэтому думали о родах в Киеве с самого начала", – объяснила Онофрийчук.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как победительница шоу "МастерШеф" Лиза Глинская, потерявшая ребенка из-за халатности врачей, объявила о долгожданной беременности. Подробности – читайте здесь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!