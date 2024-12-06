Лиза Глинская, потерявшая ребенка из-за халатности врачей, объявила о долгожданной беременности

Победительница и бывшая судья кулинарного шоу "МастерШеф" Елизавета Глинская объявила о беременности. Звезда, потерявшая первого ребенка в результате халатности врачей, показала фото с округлым животиком и призвала подписчиков верить в чудеса.

Видео дня

"Друзья, с Днем святого Николая! Пусть этот день наполнит ваши сердца добром, теплом и верой. Пусть в вашей жизни всегда будет место для радости, света и добрых дел! Верьте в чудеса, ведь они всегда рядом!" – отметила звезда на своей Instagram-странице. На снимке кондитер позирует в нежном цветастом платье. Знаменитость устремила свой взгляд на животик и обвила его руками.

Напомним, ранее кондитер рассказала о травмирующем опыте, который ей пришлось пережить. Во время первой беременности 15 лет назад Глинская потеряла ребенка по неосторожности медицинского персонала. Тогда знаменитость рожала в Ялте, однако в процессе родов у роженицы началось кровотечение – ребенок родился мертвым. Подробности – в нашем материале.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как блогер Юлия Верба окрестила маленькую дочь и показала, как прошло таинство. Фото – смотрите здесь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!