Копия мужа. Иванна Онофрийчук показала, как вырос ее двухмесячный сын

Украинская телеведущая Иванна Онофрийчук, проживающая в Швейцарии, показала свежие фото своего двухмесячного сына Адама. Как заметили пользователи сети, малыш очень похож на мужа звезды Алмаза.

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"С каждым днем все слаще и слаще. С каждым днем все больше любви к тебе", – написала Онофрийчук на своей Instagram-странице. На снимках можно увидеть малыша с мамой, папой и бабушкой. На одном фото рядом с Адамом можно увидеть игрушечного мишку, который больше, чем мальчик. На постели можно рассмотреть открытку с надписью "мне 2 месяца".

Комментаторы поздравили знаменитость и заметили, что сын Онофрийчук – копия отца:

"Копия мужа".

"Ох эти разговоры с бабушками. Такие они сразу серьезные становятся, сосредоточенные! Сладкие наши карапузики".

"Сын похож на мужа".

"Очень хороший у Вас мальчик!"

"Папина копия".

Ранее OBOZ.UA показал фото Иванны Онофрийчук с выписки из роддома. 38-летняя ведущая родила первенца 29 мая 2024 года. Подробности – в нашем материале.

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