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Копия мужа. Иванна Онофрийчук показала, как вырос ее двухмесячный сын

Карина Вишнякова
Шоу Oboz
2 минуты
957
Копия мужа. Иванна Онофрийчук показала, как вырос ее двухмесячный сын

Украинская телеведущая Иванна Онофрийчук, проживающая в Швейцарии, показала свежие фото своего двухмесячного сына Адама. Как заметили пользователи сети, малыш очень похож на мужа звезды Алмаза.

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"С каждым днем все слаще и слаще. С каждым днем все больше любви к тебе", – написала Онофрийчук на своей Instagram-странице. На снимках можно увидеть малыша с мамой, папой и бабушкой. На одном фото рядом с Адамом можно увидеть игрушечного мишку, который больше, чем мальчик. На постели можно рассмотреть открытку с надписью "мне 2 месяца".

Копия мужа. Иванна Онофрийчук показала, как вырос ее двухмесячный сын
Копия мужа. Иванна Онофрийчук показала, как вырос ее двухмесячный сын
Копия мужа. Иванна Онофрийчук показала, как вырос ее двухмесячный сын
Копия мужа. Иванна Онофрийчук показала, как вырос ее двухмесячный сын

Комментаторы поздравили знаменитость и заметили, что сын Онофрийчук – копия отца:

Копия мужа. Иванна Онофрийчук показала, как вырос ее двухмесячный сын
Копия мужа. Иванна Онофрийчук показала, как вырос ее двухмесячный сын
  • "Копия мужа".
  • "Ох эти разговоры с бабушками. Такие они сразу серьезные становятся, сосредоточенные! Сладкие наши карапузики".
  • "Сын похож на мужа".
  • "Очень хороший у Вас мальчик!"
  • "Папина копия".
Копия мужа. Иванна Онофрийчук показала, как вырос ее двухмесячный сын
Копия мужа. Иванна Онофрийчук показала, как вырос ее двухмесячный сын
Копия мужа. Иванна Онофрийчук показала, как вырос ее двухмесячный сын
Копия мужа. Иванна Онофрийчук показала, как вырос ее двухмесячный сын

Ранее OBOZ.UA показал фото Иванны Онофрийчук с выписки из роддома. 38-летняя ведущая родила первенца 29 мая 2024 года. Подробности – в нашем материале.

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