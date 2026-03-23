"Ведьма!" Звезда "Квартала", которая уменьшила желудок, показала первые результаты похудения и удивила видом после операции

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
2 минуты
1,8 т.
Звезда "Женского Квартала" Анастасия Ткаченко показала первые результаты после операции по уменьшению желудка, которую перенесла в начале марта. Артистка отмечала, что решение сделать бариатрическую операцию было сложным и долгим.

По ее словам, этот шаг она сделала не ради внешности, а исключительно из соображений здоровья и желания изменить свою жизнь. Юмористка поделилась новыми фото в Instagram и рассказала о своем самочувствии во время восстановления.

На опубликованных фотографиях Ткаченко уже демонстрирует первые изменения. На одном из фото она позирует во весь рост на улице возле частного дома – в светлой рубашке, джинсах и кроссовках, держа в руках большую коробку с розовыми цветами. Сама юмористка выглядит заметно стройнее.

На другом снимке она запечатлена в белом жакете, с аккуратным макияжем и букетом тюльпанов в руках.

В комментариях пользователи отреагировали на новые фото артистки. Среди отзывов:

  • "Шикарная".
  • "Красавица".
  • "Настя, вы прекрасно выглядите".
  • "Красавица! Результат уже на лице".
  • "Светит солнце и ты светишься!".
  • "Класс, просто другой блеск в глазах".
  • "Ну ведьма! Как можно так выглядеть после операции".
  • "Роскошная дама".
О перенесенном хирургическом вмешательстве Ткаченко рассказывала неделю назад. "Мне сделали бариатрическую операцию. Это решение – о здоровье. Не об эстетике. О честности с собой. И о желании изменить свою жизнь", – отметила юмористка.

Анастасия Ткаченко – украинская стендап-комикеса, участница "Лиги Смеха", "Женского Квартала" и многих юмористических YouTube-проектов. Она известна своим ироничным стилем и умением говорить о сложных вещах через юмор.

Ранее OBOZ.UA писал, что Настю Ткаченко обвинили в дискредитации ВСУ и заставили публично попросить прощения. Причиной стали ее слова, сказанные более года назад в видео, которое лишь теперь попало в поле зрения военных и общества.

