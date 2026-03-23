"Ведьма!" Звезда "Квартала", которая уменьшила желудок, показала первые результаты похудения и удивила видом после операции
Звезда "Женского Квартала" Анастасия Ткаченко показала первые результаты после операции по уменьшению желудка, которую перенесла в начале марта. Артистка отмечала, что решение сделать бариатрическую операцию было сложным и долгим.
По ее словам, этот шаг она сделала не ради внешности, а исключительно из соображений здоровья и желания изменить свою жизнь. Юмористка поделилась новыми фото в Instagram и рассказала о своем самочувствии во время восстановления.
На опубликованных фотографиях Ткаченко уже демонстрирует первые изменения. На одном из фото она позирует во весь рост на улице возле частного дома – в светлой рубашке, джинсах и кроссовках, держа в руках большую коробку с розовыми цветами. Сама юмористка выглядит заметно стройнее.
На другом снимке она запечатлена в белом жакете, с аккуратным макияжем и букетом тюльпанов в руках.
В комментариях пользователи отреагировали на новые фото артистки. Среди отзывов:
- "Шикарная".
- "Красавица".
- "Настя, вы прекрасно выглядите".
- "Красавица! Результат уже на лице".
- "Светит солнце и ты светишься!".
- "Класс, просто другой блеск в глазах".
- "Ну ведьма! Как можно так выглядеть после операции".
- "Роскошная дама".
О перенесенном хирургическом вмешательстве Ткаченко рассказывала неделю назад. "Мне сделали бариатрическую операцию. Это решение – о здоровье. Не об эстетике. О честности с собой. И о желании изменить свою жизнь", – отметила юмористка.
Анастасия Ткаченко – украинская стендап-комикеса, участница "Лиги Смеха", "Женского Квартала" и многих юмористических YouTube-проектов. Она известна своим ироничным стилем и умением говорить о сложных вещах через юмор.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!