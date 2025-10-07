Звезду 'Лиги смеха' обвинили в дискредитации ВСУ и заставили публично попросить прощения: что она сказала

В сети разгорелся скандал вокруг актрисы и юмористки Анастасии Ткаченко, известной по участию в шоу "Лига смеха" и стендап-проекте Stadium Night. Причиной стали ее слова, сказанные более года назад в видео, которое только теперь попало в поле зрения военных и общества.

Видео дня

Речь идет о выпуске YouTube-канала Hadzhuk & Partners, вышедшем в августе 2024 года. В нем Ткаченко заявила, что во время войны якобы "люди зарабатывают невероятные деньги", а некоторые комбаты не сообщают семьям о гибели военных, чтобы получать их зарплату.

"Семьи не знают о том, что их родственники погибли, а комбат об этом знает, но не говорит, потому что ему за них приходят деньги. Это реальный кейс", – сказала тогда Ткаченко.

Этот фрагмент вызвал резкую реакцию украинского военнослужащего Анатолия Штефана (позывной "Штирлиц"), который назвал высказывания актрисы "откровенной ложью" и "сознательной дискредитацией ВСУ".

"Она даже не понимает механизм начисления и выплаты денежного обеспечения и что это технически нереально сделать. Это даже не фейк, это сознательная дискредитация ВС Украины. Возможно, Службе безопасности Украины нужно ей объяснить реальный кейс?" – заявил Анатолий Штефан.

Ответ Анастасии Ткаченко

На фоне резонанса Анастасия Ткаченко записала видеообращение, которое опубликовала в своих InstaStories. В нем она извинилась перед украинскими военными, признав, что распространила ложные утверждения, не разобравшись в теме.

Юмористка объяснила, что сделала подобные выводы из-за собственного подавленного состояния и обстоятельств, которые происходили в ее семье.

"Хотела ли я дискредитировать работу Сил обороны? Ни в коем случае. Хотела ли я кого-то обидеть, сказать ложную информацию? Конечно, нет, такой цели не было. Думала ли я после выхода этого видео, что оно пройдет мимо и никто этого не увидит? Конечно, я думала. Но уже есть что есть. Я хочу очень извиниться. Пусть эта ситуация будет для нас всех уроком анализировать всю информацию, которая к нам поступает, и не вестись на пропаганду российских тиктокеров", – сказала комик.

Впрочем, военный Штефан не принял ее извинений и оставил ироничный комментарий.

"Уже извинения подъехали. А когда такую ложь откровенную несла в массу, госпожа Анастасия не задумывалась. Если ты комик, то зачем лезть в военное дело и распространять ложь? Ответа не будет..." – написал он.

Кто такая Анастасия Ткаченко

Анастасия Ткаченко родом из Винницы. С детства участвовала в юмористических конкурсах и впоследствии присоединилась к команде"Моя провинция" в шоу "Лига смеха". После переезда в Киев закончила экономический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Ткаченко активно выступает в качестве стендап-комика, участвует в телевизионных и YouTube-шоу, среди которых совместный с Фимой Константиновским и Иваном Кухарчуком проект "Stadium Family", и ведет собственные страницы в соцсетях.

Ранее OBOZ.UA писал, что умер звезда "Лиги смеха" Александр Чечун, который в 2022 году стал на защиту Украины. Его команда неоднократно появлялась в прямых эфирах шоу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!