Ведет тихую жизнь в Испании: как Валерий Меладзе относится к войне в Украине и почему вернулся в Россию

После начала полномасштабного вторжения России в Украину грузинский певец Валерий Меладзе вместе с семьей покинул территорию РФ и перебрался в Испанию. Этот переезд многие восприняли как молчаливый знак протеста против агрессии, однако артист ни разу не выступил с прямым осуждением действий Кремля. С тех пор он живет в Европе, не гастролирует в России, не дает комментариев на политические темы и старается держаться в стороне от любых громких заявлений.

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По случаю 60-летнего юбилея певца, который он отметил 23 июня, OBOZ.UA решил напомнить, как изменилась жизнь Меладзе после 2022 года, как он "сидит на двух стульях", и почему его снова заметили в Москве – несмотря на риски и враждебность части российского общества.

Недавно стало известно, что Меладзе приезжал в РФ, чтобы провести важный день с семьей. 10 июня его внуку Георгию исполнился один год, и певец не пропустил это событие. В российских пабликах появилось редкое фото артиста вместе со средней дочерью Софией и ее сыном. По информации росмедиа, это не первый подобный визит – Меладзе прилетал и во время рождения внука, и на его крестины. Правда, каждый приезд он старается не афишировать, пользуется охраной и перемещается по Москве в кортеже с тонированными внедорожниками.

По словам инсайдеров, певец также приезжал в столицу России в январе 2024 года – тогда, вероятно, он наведался на могилу своего отца Шоты Меладзе, который умер в прошлом году. В тот же период артист побывал у матери и нескольких близких родственников.

Публичной позиции относительно войны в Украине Валерий Меладзе так и не озвучил. Он избегает прямых ответов, не дает комментариев медиа и выбирает нейтральную риторику. Однако в 2023 году артист таки попал в новости – после того, как во время выступления один из зрителей выкрикнул: "Слава Украине!" Меладзе не ответил публично, но наклонившись к микрофону, едва слышно произнес: "Героям слава". Этот короткий жест вызвал бурную реакцию российских пропагандистов, которые сразу же обрушились на певца с критикой.

И хоть Валерий Меладзе больше не выступает в России, де-факто он продолжает поддерживать связи со страной. В частности, после одного из ракетных обстрелов Украины в 2023 году Меладзе погасил долг в российской налоговой – 1,8 миллиона рублей. По мнению критиков, этот поступок можно расценивать как косвенную поддержку государства-агрессора. В то же время сам артист объясняет, что не хочет быть "ни с кем в конфликте" и называет украинцев и россиян "братскими народами".

Несмотря на это, карьера Валерия Меладзе продолжается: уже в этом году он планирует отправиться в мировое турне с более 70 концертами за 2025 год, в основном в странах Европы. Выступления в России не предусмотрены – вероятно, из-за "отмены" артиста в Z-пространстве.

Ранее OBOZ.UA писал, что актриса Светлицкая призналась, что тайком слушает Меладзе, и назвала причину. Ведущий отреагировал остро, подчеркнув, что даже одно прослушивание имеет финансовые последствия, которые могут идти на финансирование войны.

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