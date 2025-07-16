Вдова Игоря Поклада впервые рассказала о мистике в его смерти и последнем 'разговоре' с тяжелобольным композитором

Вдова легендарного украинского композитора Игоря Поклада, сердце которого перестало биться 9 июля, – Светлана Поклад – рассказала о последних днях жизни мужа. По ее словам, за неделю до смерти лауреат Шевченковской премии почти не мог говорить, а в момент его ухода в мир иной в их доме происходила мистика.

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Как рассказала Светлана Поклад в интервью интернет-изданию "Гордон", ее муж ушел из жизни именно в тот момент, когда возле него догорела церковная свеча, которую она поставила у кровати, ведь чувствовала, что любимому становится все труднее. Более того, когда сердце композитора перестало биться, рядом с ним был священник.

"Есть у нас Саша, помощник – за садом ухаживает, за цветами. Игорь Дмитриевич его просто обожал, и Саша – Игоря. Утром он говорит: "Светлана, думайте, что хотите, но сегодня я буду ночевать у вас". Конечно, я разрешила, даже сама хотела попросить, потому что какое-то ощущение, что это произойдет вот-вот, было. Даже Саше Рыбчинской (жена поэта Юрия Рыбчинского. – Ред.) написала, что, видимо, Игорь сегодня отойдет. И вот наш Саша, который еще и пастор в церкви, постоянно был возле мужа. Стоял всю ночь, молился постоянно. А потом мне почему-то показалось, что Игорю тяжело, и я поставила церковную свечу рядом. Она горит-горит, и, как только догорела, Игорь глубоко вдохнул, и все... Мистика какая-то, знаю, но так оно было. Мы вышли с Сашей на улицу, а над домом Shahed один, второй, третий. Прямо над нами. Их начали сбивать, один вообще где-то рядом, гул был страшный. Игорь действительно ушел из жизни под взрывы", – поделилась вдова Героя Украины.

Как вспомнила Светлана Поклад, последний "разговор" между ней и мужем состоялся примерно за семь дней до его смерти. Композитор уже не произносил четко слов, но все же смог позвать любимую к себе в комнату. Тогда она начала догадываться, что нужно Игорю Покладу: "Дома как раз подруги были. Я говорю ему: "Ты хочешь, мы тебе пир устроим?" А он такой смотрит на меня и глазами клип-клип. О, говорю: "Сейчас!" Мы с девочками взяли столик, поставили возле кровати, банан положили, что-то такое мягкое. Он поел, попил и такой был доволен! Собственно, это и все... Больше он уже не разговаривал, я только догадывалась, что он хочет".

Кстати, по словам Светланы Поклад, легендарный композитор предсказал свою смерть еще зимой. Тогда супруги проводили вместе время, как вдруг лауреат Шевченковской премии сказал: "Это будет мое последнее лето". Светлана Поклад призналась, что была в абсолютном шоке, услышав такие слова, и пыталась отогнать от мужа подобные мысли, однако он еще несколько раз повторил эту жуткую фразу и сказал любимой не спорить, а делать то, что он говорит.

"Тогда уже составил завещание, где похоронить, попросил сделать похороны не помпезными, попросил, чтобы никто не плакал. То есть он себя запрограммировал – это факт. Не знаю, может, у таких творческих людей есть, как говорят, третий глаз. Я бы в такое не поверила, но это реальная история, он действительно предсказал себе смерть", – рассказала вдова композитора.

Напомним, что прощание с Игорем Покладом состоялось 11 июля в Национальной филармонии Украины на Владимирском спуске, 2. Он отошел в мир иной в возрасте 83 лет после борьбы с тяжелой болезнью. Точную причину смерти близкие Героя Украины не разглашают, однако во время прощальной церемонии Светлана Поклад сообщила, что в начале полномасштабного вторжения они вынуждены были скрываться в подвале во время оккупации, что сильно подорвало здоровье Игоря Дмитриевича.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что известно о легендарном Игоре Поклада и каким был его последний день рождения.

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