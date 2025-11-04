УкраїнськаУКР
Вдова "Дизеля", которая обвиняет себя, сделала первое заявление после его смерти: он не болел

Анастасия Какун
Рэпер Евгения Фара впервые прокомментировала потерю своего мужа, основателя рок-группы Green Grey Андрея "Дизеля" Яценко, который отошел в вечность 20 октября в возрасте 55 лет. Она призналась, что смерть музыканта стала для нее очень болезненным и неожиданным ударом, ведь он никогда не жаловался на плохое самочувствие.

Рэпер до сих пор не может осознать, что "Дизеля" больше нет среди живых. Своими эмоциями она поделилась в комментарии для проекта "ЖВЛ" за кулисами концерта памяти Андрея Яценко.

"Сейчас не могу понять и принять то, что его нет с нами. Он не болел, не жаловался на состояние здоровья. Это был очень искренний человек, который до последнего боролся за права музыкантов. Он 30 лет горел музыкой, горел группой", – сказала Евгения Фара.

Вдова лидера коллектива Green Grey поблагодарила всех людей, кто пришел на концерт почтить его память. Евгения Фара добавила, что уход "Дизеля" в мир иной стал большой потерей для украинской музыкальной индустрии, ведь он всегда помогал артистам самовыражаться.

Известно, что причиной смерти исполнителя стала сердечная недостаточность, вызванная ишемической болезнью сердца. Как рассказывала родная тетя Андрея "Дизеля" Яценко Айя Коростылева в эксклюзивном интервью OBOZ.UA, музыкант никогда не рассказывал о проблемах со здоровьем, поэтому она и подумать не могла, что ему поставили такой серьезный диагноз. По ее словам, сейчас Евгения Фара сильно винит себя в том, что не убедила мужа пройти необходимые обследования.

"Судя по всему, она (болезнь. – Ред.) давно давала о себе знать, но Андрей не придавал этому значения. И вот все так страшно закончилось. Женя теперь, бедная, ужасно себя винит, что не настояла пройти обследование. А ведь он категорически не переносил врачей. Просто терпеть не мог все это – анализы, больницы", – рассказала Айя Коростылева.

Как ранее рассказал OBOZ.UA, прощание с "Дизелем" состоялось 23 октября в Доме кино Национального союза кинематографистов Украины. Провести музыканта в последний путь пришли его родные, друзья и фанаты. К гробу с телом Андрея Яценко несли много живых цветов, а звездные коллеги делились воспоминаниями о нем. Детали читайте в нашем материале.

