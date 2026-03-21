Вдова ADAM со слезами рассказала о мистическом знаке с того света, который получила после смерти мужа

Артистка Саша Норова поделилась, что после смерти мужа, фронтмена группы ADAM Михаила Клименко, с ней произошла несколько мистическая ситуация. Ранее супруги любили вместе рассматривать "предсказания" на чеках из магазинов, а вдова исполнителя придерживается их небольшой традиции и до сих пор. Как вспомнила Норова, после завершения очередного шопинга на бумажном документе она прочитала, что ей уже пора начать жизнь сначала.

Со слезами на глазах она призналась, что находилась в настоящем шоке, когда получила такой таинственный знак с того света. Соответствующей историей вдова Клименко поделилась в проекте "Мув до нас".

"Надо знаки видеть и воспринимать. В "Сильпо" есть предсказания на чеках, и мы с Мишей всегда их ждали. Сейчас, кстати, бывает, что чеки дают в электронном виде, но на кассе самообслуживания в бумажном. Поэтому я всегда туда стараюсь ходить. И когда Миши не стало, я пошла в магазин, мне вылетает чек и пишет: "пришло время начать с чистого листа". Ой, сейчас буду плакать. Я даже запостила это у себя в Instagram. Он же все обо мне знает", – рассказала вдова ADAM.

Напомним, что жизнь Михаила Клименко оборвалась 7 декабря 2025 года. В течение двух месяцев он боролся с туберкулезным менингитом, из-за которого даже впал в кому. Врачи до последнего пытались улучшить состояние исполнителя, но, к сожалению, страшная болезнь взяла верх.

Через два дня после трагедии состоялась церемония прощания с Михаилом Клименко в стенах Киевской филармонии. Провести в последний путь певца пришли его родные, друзья, фанаты и коллеги из индустрии шоу-бизнеса. Финальным жестом благодарности фронтмену ADAM за его творчество на церемонии были громкие овации и исполнение его самого популярного трека – "Повільно".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Михаил Клименко посмертно получил премию "Золотая звезда Лирум". Артист был избран победителем в номинации "Музыкальный продюсер", а торжественную награду получила его вдова Александра Норова. Тогда она впервые вышла на публику после потери мужа и прямо со сцены обратилась к нему и аудитории с трогательными словами.

