УкраїнськаУКР
русскийРУС

Квартира-"бункер" с алтарем: звезда "Дизель шоу" провела экскурсию по своему жилью, которое хочет продать. Фото

Анастасия Какун
Шоу Oboz
4 минуты
873
Квартира-'бункер' с алтарем: звезда 'Дизель шоу' провела экскурсию по своему жилью, которое хочет продать. Фото

Украинская актриса и звезда "Дизель шоу" Юлия Мотрук показала, как выглядит ее квартира в селе Белогородка Киевской области. Артистка является владелицей недвижимости площадью 63 квадратных метра, которая стоит 90 тысяч долларов.

Видео дня

Как отметила Мотрук, после покупки жилья они с мужем сделали капитальный ремонт, в частности укрепили стены с помощью штукатурки и железа, поэтому она шутливо называет квартиру "бункером". Экскурсию по недвижимости актриса провела для проекта "По домам".

Звезда "Дизель шоу" поделилась, что хотя ей и нравится квартира за пределами столицы, она была бы очень рада ее продать. Дело в том, что артистка с мужем строят собственный дом на Закарпатье, куда очень хотят переехать.

Квартира-"бункер" с алтарем: звезда "Дизель шоу" провела экскурсию по своему жилью, которое хочет продать. Фото

В уютной квартире Юлии Мотрук есть довольно много интересных вещей. Так, например, в коридоре актриса сделала настоящий алтарь. На белом комоде она разместила венчальные иконы, а также ароматические палочки Пало Санто, которые используют для очищения пространства и медитации.

Квартира-"бункер" с алтарем: звезда "Дизель шоу" провела экскурсию по своему жилью, которое хочет продать. Фото

В гостиной артистки расположен большой светлый диван, телевизор, комод и беговая дорожка. Именно в этой комнате Мотрук хранит важные подарки от фанатов и коллег, такие как вязаные игрушки и картины.

Квартира-"бункер" с алтарем: звезда "Дизель шоу" провела экскурсию по своему жилью, которое хочет продать. Фото
Квартира-"бункер" с алтарем: звезда "Дизель шоу" провела экскурсию по своему жилью, которое хочет продать. Фото

Гостиная в недвижимости актрисы объединена с кухней. Интересным элементом интерьера этой комнаты является стена, задекорированная итальянской плиткой изумрудного цвета. Кстати, на кухне Юлии Мотрук нет навесных шкафов, а всю посуду и необходимые вещи она разместила в ящиках под столешницей. Также супруги сделали в доме небольшую кладовую.

Квартира-"бункер" с алтарем: звезда "Дизель шоу" провела экскурсию по своему жилью, которое хочет продать. Фото
Квартира-"бункер" с алтарем: звезда "Дизель шоу" провела экскурсию по своему жилью, которое хочет продать. Фото
Квартира-"бункер" с алтарем: звезда "Дизель шоу" провела экскурсию по своему жилью, которое хочет продать. Фото

В квартире звезды "Дизель шоу" есть довольно светлая и просторная спальня. Там размещена большая и высокая кровать, о которой всегда мечтал муж актрисы.

Квартира-"бункер" с алтарем: звезда "Дизель шоу" провела экскурсию по своему жилью, которое хочет продать. Фото
Квартира-"бункер" с алтарем: звезда "Дизель шоу" провела экскурсию по своему жилью, которое хочет продать. Фото

Для своей одежды Юлия Мотрук имеет очень большой шкаф. Актриса призналась, что совсем не любит раскладывать все элементы своего гардероба, поэтому с этим ей помогает соседка.

Квартира-"бункер" с алтарем: звезда "Дизель шоу" провела экскурсию по своему жилью, которое хочет продать. Фото

Ванная комната в квартире звезды "Дизель шоу" хотя и не слишком большая, но наполнена большим количеством необходимых вещей. Там размещены стиральная и сушильная машины, умывальник, зеркало, унитаз и ванна.

Квартира-"бункер" с алтарем: звезда "Дизель шоу" провела экскурсию по своему жилью, которое хочет продать. Фото
Квартира-"бункер" с алтарем: звезда "Дизель шоу" провела экскурсию по своему жилью, которое хочет продать. Фото

Что известно о Юлии Мотрук

Артистка родилась 23 апреля 1986 года в Николаеве, а в 2011-м переехала в Киев. Юлия Мотрук с самого детства мечтала построить актерскую карьеру, поэтому в старшем возрасте окончила факультет режиссуры театра и кино. Она сыграла более 50 разноплановых персонажей в кинокартинах.

Квартира-"бункер" с алтарем: звезда "Дизель шоу" провела экскурсию по своему жилью, которое хочет продать. Фото

Ранее OBOZ.UA рассказал, где живет звезда "Женского Квартала" Марта Адамчук.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!