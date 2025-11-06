Квартира-'бункер' с алтарем: звезда 'Дизель шоу' провела экскурсию по своему жилью, которое хочет продать. Фото

Украинская актриса и звезда "Дизель шоу" Юлия Мотрук показала, как выглядит ее квартира в селе Белогородка Киевской области. Артистка является владелицей недвижимости площадью 63 квадратных метра, которая стоит 90 тысяч долларов.

Видео дня

Как отметила Мотрук, после покупки жилья они с мужем сделали капитальный ремонт, в частности укрепили стены с помощью штукатурки и железа, поэтому она шутливо называет квартиру "бункером". Экскурсию по недвижимости актриса провела для проекта "По домам".

Звезда "Дизель шоу" поделилась, что хотя ей и нравится квартира за пределами столицы, она была бы очень рада ее продать. Дело в том, что артистка с мужем строят собственный дом на Закарпатье, куда очень хотят переехать.

В уютной квартире Юлии Мотрук есть довольно много интересных вещей. Так, например, в коридоре актриса сделала настоящий алтарь. На белом комоде она разместила венчальные иконы, а также ароматические палочки Пало Санто, которые используют для очищения пространства и медитации.

В гостиной артистки расположен большой светлый диван, телевизор, комод и беговая дорожка. Именно в этой комнате Мотрук хранит важные подарки от фанатов и коллег, такие как вязаные игрушки и картины.

Гостиная в недвижимости актрисы объединена с кухней. Интересным элементом интерьера этой комнаты является стена, задекорированная итальянской плиткой изумрудного цвета. Кстати, на кухне Юлии Мотрук нет навесных шкафов, а всю посуду и необходимые вещи она разместила в ящиках под столешницей. Также супруги сделали в доме небольшую кладовую.

В квартире звезды "Дизель шоу" есть довольно светлая и просторная спальня. Там размещена большая и высокая кровать, о которой всегда мечтал муж актрисы.

Для своей одежды Юлия Мотрук имеет очень большой шкаф. Актриса призналась, что совсем не любит раскладывать все элементы своего гардероба, поэтому с этим ей помогает соседка.

Ванная комната в квартире звезды "Дизель шоу" хотя и не слишком большая, но наполнена большим количеством необходимых вещей. Там размещены стиральная и сушильная машины, умывальник, зеркало, унитаз и ванна.

Что известно о Юлии Мотрук

Артистка родилась 23 апреля 1986 года в Николаеве, а в 2011-м переехала в Киев. Юлия Мотрук с самого детства мечтала построить актерскую карьеру, поэтому в старшем возрасте окончила факультет режиссуры театра и кино. Она сыграла более 50 разноплановых персонажей в кинокартинах.

Ранее OBOZ.UA рассказал, где живет звезда "Женского Квартала" Марта Адамчук.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!