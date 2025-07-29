Валерий Залужный в эффектном костюме снялся для журнала Vogue и покорил сеть. Фото

Бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный стал героем нового издания украинского Vogue. Журнал опубликовал авторскую колонку посла Украины в Великобритании об украинской идентичности, силе единства и уроках истории, которую дополнила стильная фотосессия.

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Только за четыре часа пост с анонсом этого материала на его Facebook-странице собрал более 27 тысяч реакций – впечатляющий показатель, свидетельствующий о большом общественном интересе к фигуре экс-генерала. В своей заметке Залужный поблагодарил редакцию за возможность выразить свою позицию.

"Наблюдая как бесились черти, помойки, их ботва и в унисон им российские пропагандисты, становится понятно, что действительно, наша сила в единстве и особой идентичности. Мы на правильном пути.

Поражен большим количеством откликов на мою статью о корнях идентичности, силе единства и исторических уроках для украинцев.

Спасибо Vogue Ukraine за возможность донести до читателей мои мысли на эту важнейшую тему. Приятно, что журнал, который публиковал тексты Бертрана Расселла, сегодня фокусирует внимание на теме идентичности украинцев. Потому что украинцы заслужили, чтобы об их отваге и героизме писали самые известные издания мира.

Спасибо всем, кто понял, почему сегодня важно говорить о единстве и идентичности украинцев. На плечах которых держится мир во всей Европе. Вместе победим", – написал Валерий Залужный.

Особый восторг среди пользователей вызвала фотография, сделанная для Vogue фотографом Anna Daki. На черно-белом снимке Валерий Залужный предстает в классическом черном костюме, белоснежной рубашке на пуговицах и со сдержанным платком в нагрудном кармане. Такой деловой образ необычно видеть на экс-генерале, который всю жизнь был связан с войском и носил "пиксель".

Он стоит у белой двери, со скрещенными ногами и руками в карманах, глядя прямо в камеру с выражением уверенности и спокойствия. Обувь – лакированные туфли – завершает образ, который выглядит элегантно и одновременно символично. Каждый штрих в кадре красноречиво подчеркивает не только стиль, но и характер.

Ранее OBOZ.UA писал, что Валерий Залужный очаровал сеть нежными фото с женой и щемяще поздравил ее с 49-летием. Он откровенно признался, что осознает, сколько испытаний выпало на долю его жены, и что многие из них связаны с его службой.

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