'У меня нет дома'. Как 22-летняя певица из Украины на улицах Европы трогает иностранцев до слез

22-летняя украинка Мария под псевдонимом Ariia Nightingale (Соловей. – Ред.) на улицах Европы исполняет хиты известных украинских артистов ("Один в каноэ", "Океан Эльзы", "Мотор'ролла" и другие), снимает реакции на них прохожих и мечтает приехать в Украину, чтобы записать свою первую песню.

В интервью OBOZ.UA девушка рассказала, как иностранцы поддерживают украинскую музыку, сколько больше всего удавалось заработать и как вообще решилась петь на улицах разных стран. Также Мария вспомнила пожелания от россиянки, поделилась, в каком городе комфортнее всего выступать, и предположила, что помогает ей избежать штрафов от полиции.

– Ария, как вы решились петь на улицах в разных странах Европы? Ведь для молодой девушки это довольно-таки опасное занятие. Вас кто-то сопровождает?

– О, я бы очень хотела, чтобы кто-то составлял мне компанию и помогал нести всю мою аппаратуру (смеется)! Но зато теперь у меня есть мышцы! К тому же параллельно вырабатываются организационные навыки! Потому что надо выбрать место и дату выступления, найти жилье, все подготовить, при этом ничего не забыть.

Я выступаю на улицах разных стран Европы с прошлой осени. Еще со школы во мне присутствует страх сцены, который до сих пор остается. Я очень-очень боялась выступать перед людьми, но мечтаю выпустить свои песни, найти свою аудиторию и давать концерты. Сейчас, когда я общаюсь с публикой, уже гораздо лучше чувствую себя, то есть это хорошая практика. Есть фраза, которую я прочитала и которая отражает меня: "Трусиха, но все равно делаю". Вот такая смелость!

Пока единственный неприятный случай, который со мной случился, – это когда у меня украли небольшую сумму во время выступления на острове Пальма-де-Мальорка. Рядом со мной крутился парень восточной (арабской) внешности, я сразу почувствовала, что что-то не то. Он сделал жест – будто положил мне деньги, а на самом деле забрал пять или десять евро.

– Как вообще возникла идея – петь на улице?

– С началом полномасштабного вторжения я осталась без работы. До этого я преподавала танцы для детей и училась на музыкально-педагогическом факультете. В Польше, в городе Познань, у меня жила двоюродная сестра, так я узнала, что там открывается студия танцев для детей. Я написала по указанным данным, и меня приняли на работу. Конечно, я не знала польского языка, но все же решила поехать, поскольку еще и обучение из-за войны проходило в дистанционном режиме. Это был первый раз в моей жизни, когда я сама поехала так далеко (улыбается).

Как-то в Польше я шла по улице и услышала, как кто-то пел украинскую песню, которая вызвала у меня слезы. В тот момент я поняла, что это нужно людям. Поэтому я начала петь для украинцев и иностранцев, которые поддерживают и любят украинскую культуру.

– Какие песни вас просят исполнить? На какую песню публика реагирует больше всего?

– Меня часто просят исполнить песни группы "Скрябин". Но больше всего публика реагирует именно на хит "У меня нет дома" группы "Один в каноэ". В то же время, когда я его объявляю, то замечаю будто страх в глазах людей – они его боятся, потому что понимают, что сейчас будут плакать. Я понимаю их.

Не знаю, как это происходит, ведь я не перевожу дословно текст, но иностранцы тоже чувствуют эту песню, потому что они, как и украинцы, стоят эмоциональные. Например, недавно я выступала в Париже, и у француженки увидела слезы. После выступления она подошла ко мне, расспрашивала о моей семье. Это частая практика, когда иностранцы из разных стран подходят со слезами на глазах и задают какие-то вопросы.

– Просили ли вас во время уличных выступлений в Европе спеть что-то на русском?

– Когда впервые выступала в Польше, какой-то человек попросил меня спеть одну русскоязычную песню, но я их не исполняю.

Как-то случился неприятный случай. Когда я пела песню "Все будет хорошо" группы "Океан Эльзы", проходила россиянка и воскликнула, что, мол, ничего у вас не будет хорошо! Я ничего ей не ответила, продолжила петь, потому что как раз тогда было много людей, которые после ее фразы даже еще больше меня поддержали.

– Вы за то, чтобы украинские артисты переводили свои хиты с русского на украинский язык? Какой в целом ваш репертуар?

– Главное для меня, чтобы песню хорошо перевели. Потому что некоторые переведенные с русского на украинский язык песни слушаешь – уши скручиваются... Но, например, я пою переведенную песню "Ніченька" Тины Кароль, то очень хорошая. Однако, насколько бы сильно я ни любила песни украинских исполнителей на русском языке, с началом большой войны у меня просто не вылетают изо рта русские слова.

75% моего репертуара – это украинские песни. Когда вижу – а я мониторю аудиторию, – что нужно "разбавить" репертуар, то "вбрасываю" какую-то англоязычную песню. Но больше всего я люблю петь песни групп "Океан Эльзы" и "Один в каноэ". Их стиль очень похож на мой, я их очень люблю.

– Вы зарабатываете на жизнь только уличными выступлениями? Есть ли у вас еще дополнительная подработка?

– Уже год, как я зарабатываю только уличными выступлениями. Иногда, когда я в Польше, польская семья, у которой я раньше подрабатывала няней, может обратиться ко мне, чтобы посидеть с их ребенком.

– Можете рассказать, сколько больше всего удалось заработать с одного выступления? И какой была самая маленькая сумма?

– Наверное, самым маленьким заработком были 40 евро (почти 2000 грн) за три часа выступления. За такие деньги не стоит петь, потому что просто срывается голос, тратится много энергии и получаешь мало отдачи. Больше всего удалось собрать 350 евро (17 000 грн) за два часа.

– Приходилось ли иметь проблемы с полицией? Видела в вашем Instagram, что в Польше, например, вас попросили уйти, потому что там нельзя петь с колонкой.

– К счастью, мне еще не выписывали штрафов, но несколько раз уже подходили полицейские до того, как я начинала петь. В Валенсии (Испания) один полицейский даже пригрозил, что если еще раз увидит меня, то заберет аппаратуру! Если бы такое произошло, то нужно было бы заплатить стоимость ровно столько, сколько она стоит! А это очень дорого.

Но, например, в Барселоне произошел случай, когда недалеко от меня кто-то пел и его попросили уйти, а меня оставили. Может, мой сине-желтый флаг так "работает", помог мне (улыбается).

– В каком городе вам комфортнее всего выступать?

– Наверное, в Вене. Так как там очень удобное место для выступления и всегда много людей. Хотя сейчас я замечаю, что везде украинская музыка находит своих слушателей, которым она нравится! Как-то в Барселоне, когда я закончила петь украинскую песню, ко мне подошел испанец, который был с женщиной, и показал, что у него на футболке тризуб Украины!

– Как планируете следующее путешествие?

– Мои путешествия обычно зависят от того, насколько разрешено в конкретном городе петь, потому что для всех уличных локаций – свои правила. Для этого я ищу информацию об уличных выступлениях в том или ином городе, стараюсь писать музыкантам, чтобы узнать, как все на самом деле. Тогда нахожу бесплатное жилье на сайте couchsurfing, ведь это очень помогает экономить деньги и знакомиться с людьми. Скоро буду ехать в следующий город, но еще не знаю в какой, потому что это всегда импровизация (улыбается).

Я всегда хотела путешествовать, но у моей семьи не было финансовой возможности это осуществить. Самое дальнее, куда я ездила из своего села в Хмельницкой области, – это на экскурсию в университет Поплавского (Киевский национальный университет культуры и искусств. – Ред.). Но если бы я выбирала путешествия не в певческом плане, то ездила бы туда, где больше природы. Я не в восторге от архитектуры и музеев. Они мне везде похожи.

Сейчас я делаю этот маленький "тур", потому что мне нужен контент и деньги. Уже год, как я не была в Украине. Очень хочу навестить свою семью. Также, когда приеду домой, хочу записать свою первую песню.

