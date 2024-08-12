В знаковой кофте и со щетиной. Кейт Миддлтон и принц Уильям записали новое видео

Принц и принцесса Уэльские записали видео для спортсменов Великобритании по случаю закрытия Олимпиады-2024 в Париже. Несмотря на надежды поклонников, королевским супругам не удалось приехать в столицу Франции.

Видео дня

В новом видео, опубликованном на их официальном аккаунте в Instagram, Уильям и Кейт искренне обратились к британской команде, которая везет домой 65 медалей.

На кадрах можно увидеть принцессу, одетую в знаковую белую блузку в черную полоску – в этом наряде Миддлтон записала сообщения к подданным, когда сообщила о своем диагнозе в марте 2024 года. Принц Уильям в свою очередь удивил поклонников светлой бородой. Будущий король был одет в рубашку поло, созданную для олимпийцев Великобритании.

Уэльские записали сообщение в своем доме в Норфолке, Анмер-Холл. В клипе также приняли участие другие звезды, в частности рэпер Снуп Догг и футболист Дэвид Бекхэм. "Поздравляю команду Великобритании, – сказала Кейт на камеру. – Вы молодцы за все, чего вы добились. Вы были для нас всех вдохновением", – добавил Уильям.

Было предположение, что королевская пара может неожиданно появиться на Олимпиаде в Париже, пишет People. Этим летом супруги держались в стороне, проводя время наедине со своими тремя детьми. Хотя их присутствие оставалось неопределенным, считалось, что это зависит от длительного лечения принцессы Кейт от рака, поскольку она упоминала, что у нее бывают "хорошие и плохие дни".

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