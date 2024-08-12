Лучшее закрытие Олимпиады в истории. Что известно о певице Изольт, которая довела зрителей до слез своим голосом

Накануне прошла церемония закрытия Олимпиады-2024 в Париже, поразившая зрителей по всему миру. Однако самым увлекательным выступлением стало чувственное исполнение песни "My Way" легендарного Фрэнка Синатры французской певицей Изольт (Yseult). На самом же деле хит оригинально принадлежал французу Клоду Франсуа и назывался "Comme d'habitude" (с франц. – "Как всегда").

Видео дня

Перфоманс артистки отличался от других своей простотой. Однако звезде удалось завоевать симпатию парижского стадиона Стад Де Франс артистизмом и волшебным голосом. В конце номера прогремел фейерверк, что лишь добавило зрелища, которым наслаждались присутствующие, пишет USA Today.

Под видео выступления певицы на закрытии Олимпийских игр изобилуют восторженные комментарии:

"Потрясающий, увлекательный номер. Такая утонченность и уравновешенность. Восхищен ее голосом".

"Наверное, это самая красивая песня на церемонии закрытия, которую я когда-либо слышал, особенно финальная высокая тональность!"

"Меня захватил ее голос с того момента, как она начала петь первую строчку песни. Ее голос действительно невероятный".

"Я плакала, это было фантастично".

"Так удивительно. Переслушал 5-6 раз".

Возможно, Изольт не так известна в США, но ее песни неоднократно слышали европейцы. В частности, в хите "Alibi", разрывающем TikTok, звучит ее магический голос. Что известно о французской певице – читайте дальше.

Что известно об Изольт

29-летняя Изольт (19 августа ей исполнится 30) родилась в Эни, Франция. Несмотря на то, что ее музыкальный талант был заметен с детства, ее отец-камерунец не позволял дочери заниматься музыкой. Мечты наконец подтолкнули ее к карьере в музыкальной индустрии.

Популярность

Изольт прославилась благодаря французскому шоу "Nouvelle Star" после того, как оно вышло в эфир в октябре 2013 года. Она участвовала в финале проекта в феврале 2014 года, и хотя исполнительница проиграла сезон Матье Сайкали, Изольт подписала контракт с Polydor Records и почти сразу объявила альбом с певцом Эммануэль да Силва. Дебютный сингл Изольт "La Vague" набрал более миллиона просмотров за 2020 год.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как американский актер Том Круз принял участие в закрытии Олимпиады-2024 в Париже, превратив церемонию в эффектное зрелище – спрыгнул с крыши стадиона и увез на мотоцикле флаг в Лос-Анджелес.

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