В сети показали свежее фото 96-летней Лины Костенко в день рождения 'королевы украинской поэзии'

Украинская поэтесса и диссидентка Лина Костенко длительное время избегает публичности, однако в 96-й день рождения легенды в сети появилась ее свежая фотография. Директор издательства "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" Иван Малкович показал редкий кадр, где писательница попозировала на камеру во всей красе.

На момент создания фотографии лауреат Шевченковской премии была одета в темный свитер с абстрактной вышивкой, из-под которого виднелся воротничок атласной бордовой рубашки. Вьющиеся волосы поэтессы были распущены, а внешность она подчеркнула легким и одновременно ярким макияжем. Фото именинницы обнародовали на официальной Instagram-странице издательства, а в подписи подчеркнули ее неоценимый вклад в развитие культуры Родины.

"Сегодня исполняется 96 лет королеве современной украинской поэзии – Лине Костенко! "Еще не было эпохи для поэтов, но были поэты для эпох" – эти знаменитые строки Лины Костенко о Шевченко, собственно, касаются и ее самой. Ее называют королевой украинской поэзии ХХ века, которая "во времена безверия возвращала людям веру в слово, а также такие понятия, как достоинство, национальная честь и самоуважение". В домашних библиотеках многих украинцев обязательно есть книга Лины Костенко. И самым цитируемым современным украинским писателем является тоже она", – говорится в посте.

К поздравлениям присоединились и другие пользователи сети. Юзеры оставили под постом много эмодзи с сердечками и пожелали Лине Костенко еще долгих лет жизни.

