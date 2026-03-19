Мечтала об опасной профессии и отказалась от 'Героя Украины': 10 интересных фактов о Лине Костенко, которой исполнилось 96 лет

Сегодня, 19 марта, легендарной украинской писательнице Лине Костенко исполнилось 96 лет. В течение длительного времени поэтесса не появляется на публике и почти не дает интервью, однако ее личность ни на мгновение не прекращает интересовать общественность. Она до сих пор продолжает работать над новыми произведениями, а её прежние работы всегда находят отклик в сердцах многих украинцев.

Однако стоит отметить, что Лина Костенко не только пишет интересные стихи, романы или прозу, она и сама является действительно уникальным человеком. В детстве лауреат Шевченковской премии мечтала связать жизнь с довольно опасной профессией, а во взрослом возрасте даже объявляла голодовку из-за запрета публикации ее творческих произведений. В честь дня рождения выдающейся писательницы OBOZ.UA расскажет о ней 10 интересных фактов.

Имела клеймо дочери "врага народа"

Лина Костенко родилась 19 марта 1930 года в городе Ржищев Киевской области в семье учителей. Ее отец Василий Костенко был высокообразованным педагогом-полиглотом, который никогда не боялся проявлять и отстаивать свою проукраинскую позицию, за что в 1936-м был приговорен к 10 годам концлагерей. Его начали называть "врагом народа", однако такое клеймо отца не заставило будущую писательницу отречься от его взглядов, наоборот, она взрастила в себе несокрушимую любовь к Родине.

Хотела стать летчицей

В детстве Лина Костенко хотела связать свою жизнь с небом и самолетами, поэтому даже собственноручно сделала "парашют". Она взяла старый мамин зонт, натянула на каркас простыню, после чего вышла на чердак и прыгнула. Конечно, тогда поэтесса сильно ушиблась, однако не упустила ни одной слезы.

Начала писать в 11 лет

На долю писательницы выпало немало сложных испытаний. Когда Костенко было 11 лет, началась Вторая мировая война, которая имела непосредственное влияние на ее творчество. Маленькая поэтесса описывала ужасные события того времени в стихах и вспоминала о мире.

Была шестидесятницей

Лина Костенко в свое время была представительницей национальной интеллигенции, которая смело выступала за сохранение украинского языка и культуры. Конечно, советская власть не оставила позицию поэтессы без ответа, поэтому ее произведения были запрещены к печати в течение 16 лет. Чтобы проявить свой протест, она даже объявляла голодовку.

Посещала Чернобыльскую зону

Лина Костенко стала единственной отечественной писательницей, которая в течение почти 20 лет ездила в Чернобыльскую зону. Она воочию видела последствия трагедии и освещала ее в своем творчестве.

Получила звание "железной женщины"

Легендарная деятельница культуры никогда не боялась говорить и писать о том, что хочет. Даже в страшные времена репрессий, когда ее коллеги выбирали молчаливую позицию, она откровенно критиковала власть. Из-за такой смелости Лину Костенко начали называть "железной женщиной".

Отказалась от "Героя Украины"

В 2005 году поэтесса была удостоена высшей государственной награды "Герой Украины", однако отказалась от нее. Свое решение Костенко объясняла тем, что не хочет носить "политическую бижутерию", а также подчеркнула: "поэтам для общения с народом нужно только слово".

Воспитала литературоведа и программиста

Лина Костенко имеет двоих детей: Оксану Пахлевскую и Василия Цвиркунова-младшего. Дочь поэтессы пошла по ее стопам и связала жизнь с творчеством – стала успешной литературоведом и профессором. А вот Василий Цвиркунов-младший выбрал для себя кардинально другой путь. Он работает программистом и сейчас вместе с семьей проживает в США.

Костенко называют поэтессой, которая "молчит громко"

Несмотря на то, что писательница почти не появляется в публичном пространстве, ее голос никогда не затихал. Лина Костенко продолжает "говорить" через свое творчество, и даже ее отсутствие в медиа звучит красноречиво.

Стала символом несокрушимости

Бескомпромиссная гражданская позиция писательницы и верность родной стране вдохновляет многих украинцев бороться за свободу Украины, особенно во время террористической войны, которую начала Россия.

