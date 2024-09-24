'В русском районе': журналисты раскрыли, где и с кем живет Олег Винник в Берлине. Фото

Активисты узнали, где проживает украинский певец Олег Винник, сбежавший из Украины в Германию в начале полномасштабного вторжения России. По имеющимся данным, артист живет в "российском" районе Берлина.

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Об этом сообщает Telegram-канал "Вогник". В сообщении говорится, что "лидер волчиц" проживает в западном районе на окраине города под названием Шарлоттенбург, который давно "облюбовали россияне".

Местные украинцы обнаружили жилой комплекс, где проживает певец. "На входе новенького ЖК, напротив звонка фамилия на немецком и название его компании", – говорится в сообщении. Недавно Винник засветил фрагмент своей квартиры, а именно балкон, вероятно, на верхнем этаже здания. Именно оттуда артист "передал глоток свежего воздуха" украинским защитникам, за что его подвергли критике в сети.

По информации журналистов, аренда квартиры с коммунальными платежами обходится звезде около 100 тысяч гривен в месяц. Соседи говорят, что там проживает "милая пара знаменитостей". Местные активисты отметили, что за все время пребывания в Берлине Винник ни разу не присоединился к митингам в поддержку Украины и не давал благотворительных концертов.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как Олега Винника заметили на прогулке в Берлине: как выглядит беглый певец и чем сейчас занимается. Подробности – в нашем материале.

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