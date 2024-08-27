Военный потролил Винника за 'глоток свежего воздуха' для ВСУ: 'благодарность' воина разорвала сеть

Журналист Валентин Чернявский, который сейчас проходит военную службу, потролил украинского певца Олега Винника. Певец в свое время (еще в начале полномасштабного вторжения) сбежал в Германию.

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Военный снял видео в ответ на ролик певца. Ролик с "благодарностью" Виннику за "глоток свежего воздуха", который военный опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook, разорвало сеть.

"Получил глоток свежего воздуха от Винника", – подписал военный. А в самом ролике красноречиво показал, насколько он "благодарен".

Пользователи в комментариях поблагодарили Валентина за его чувство юмора и высказали свои мысли относительно беглого певца.

"Судя по "привету" маска пригодится, потому что веник явно наклонил излишку))"

"Боже, ну уже спрятался, так потеряйся, ну зачем ты вылез"

"Господин Валентин, ваш юмор – это просто нечто"

"Великолепный юмор! А веник и есть веник!"

"Вот это завоняло".

Напомним, что несколько дней назад Олег Винник записал видео для "своих людей". В ролике артист, безжалостно критикуемый за внезапное возвращение в шоу-биз после нескольких лет молчания, показал свой домашний огород на балконе и обратился в ВСУ.

Беглец передал защитникам "глоток воздуха" из прохладной Германии и не забыл пропиарить свой трек.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что артист впервые за два с половиной года вышел в эфир украинского телевидения. Артист подключился к разговору на шоу "Говорит вся страна", чтобы прокомментировать все упреки в его сторону, но вел себя очень свысока. Подробнее читайте в материале.

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