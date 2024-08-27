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Военный потролил Винника за "глоток свежего воздуха" для ВСУ: "благодарность" воина разорвала сеть

Анна Боклажук
Шоу Oboz
2 минуты
753
Военный потролил Винника за 'глоток свежего воздуха' для ВСУ: 'благодарность' воина разорвала сеть

Журналист Валентин Чернявский, который сейчас проходит военную службу, потролил украинского певца Олега Винника. Певец в свое время (еще в начале полномасштабного вторжения) сбежал в Германию.

Видео дня

Военный снял видео в ответ на ролик певца. Ролик с "благодарностью" Виннику за "глоток свежего воздуха", который военный опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook, разорвало сеть.

"Получил глоток свежего воздуха от Винника", – подписал военный. А в самом ролике красноречиво показал, насколько он "благодарен".

Пользователи в комментариях поблагодарили Валентина за его чувство юмора и высказали свои мысли относительно беглого певца.

Военный потролил Винника за "глоток свежего воздуха" для ВСУ: "благодарность" воина разорвала сеть

"Судя по "привету" маска пригодится, потому что веник явно наклонил излишку))"

"Боже, ну уже спрятался, так потеряйся, ну зачем ты вылез"

"Господин Валентин, ваш юмор – это просто нечто"

Военный потролил Винника за "глоток свежего воздуха" для ВСУ: "благодарность" воина разорвала сеть

"Великолепный юмор! А веник и есть веник!"

"Вот это завоняло".

Напомним, что несколько дней назад Олег Винник записал видео для "своих людей". В ролике артист, безжалостно критикуемый за внезапное возвращение в шоу-биз после нескольких лет молчания, показал свой домашний огород на балконе и обратился в ВСУ.

Военный потролил Винника за "глоток свежего воздуха" для ВСУ: "благодарность" воина разорвала сеть

Беглец передал защитникам "глоток воздуха" из прохладной Германии и не забыл пропиарить свой трек.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что артист впервые за два с половиной года вышел в эфир украинского телевидения. Артист подключился к разговору на шоу "Говорит вся страна", чтобы прокомментировать все упреки в его сторону, но вел себя очень свысока. Подробнее читайте в материале.

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