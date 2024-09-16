В сети появилось новое фото Винника на прогулке в Берлине: как выглядит беглый певец и чем сейчас занимается

В сети показали новое фото украинского певца Олега Винника, который в начале полномасштабного вторжения сбежал в Германию, а затем неудачно вернулся в отечественный шоубиз с песней "Мои люди". Артиста заметили на улицах Берлина.

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Свежим снимком с исполнителем поделилась глава фан-клуба "волчиц" Валерия Барон на своей Instagram -странице. Винник позировал вместе с женщиной перед камерой, одетый в голубую рубашку. В посте Барон процитировала слова Альберта Энштейна: "Есть только два способа прожить жизнь. Первый – будто чудес не существует. Второй – будто вокруг одни чудеса".

По словам Валерии, на "важной встрече" с певцом было решено немало вопросов. "Все еще впереди... Олег Анатольевич, горжусь Твоей силой духа. Лети и твори чудеса. Твои Люди ждут!" – добавила она.

Напомним, недавно Олег Винник, пропавший из инфропространства еще в первые дни полномасштабной войны, записал обращение к своим фанатам и выпустил новую песню "Мои люди". Однако звезду встретили не с распростертыми руками, а наоборот – возвращение в украинский шоу-бизнес обернулось знаменитосте провалом.

По словам Винника, все эти годы он страдал болезнью, вызванной осложнениями после COVID-19. В конце августа 2024 года артист вышел в эфир программы "Говорит вся страна", чтобы прояснить ситуацию о своем исчезновении. Впрочем, во время разговора с ведущим Алексеем Сухановым, певец вел себя высокомерно и все замечания от студии считал безосновательными. Подробности – в нашем материале.

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