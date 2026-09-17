В Раде бурно отреагировали на провал голосования о лишении Потапа звания заслуженного артиста Украины: кто был против и воздержался

Верховная Рада не смогла поддержать обращение к президенту Владимиру Зеленскому о лишении Алексея Потапенко, известного как Потап, звания "Заслуженный артист Украины". Во время голосования необходимого количества голосов не набралось: сначала за предварительную поддержку депутатского запроса проголосовали 192 парламентария, а за его направление президенту – 198.

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После объявления результата в сессионном зале начался шум. Кто-то из народных депутатов эмоционально кричал со своего места, из-за чего вице-спикер Елена Кондратюк, ведавшая заседанием, была вынуждена сделать замечание.

"Спокойно! Я веду заседание и знаю, когда и что показывать", – сказала Кондратюк.

Согласно результатам голосования, объявленным в зале, против лишения Потапа звания выступили два депутата — Евгений Брагар и Владислав Поляк. Еще один парламентарий – Георгий Мазурашу – воздержался.

Отметим, что Евгений Брагар – народный депутат IX созыва, избранный от партии "Слуга народа". В 2020 году в эфире он предлагал пожилой женщине продать породистую собаку, чтобы оплатить коммунальные услуги. Также Брагар публично выступал в дискуссиях в поддержку русского языка в Украине.

Георгий Мазурашу – народный депутат IX созыва от "Слуги народа", бывший спортивный журналист. В 2022 году он был одним из соавторов законопроекта №7351, касавшегося разрешения командирам убивать украинских военных за невыполнение приказов в боевой обстановке. В 2023 году он также был одним из инициаторов законопроекта № 9223, касавшегося уголовной ответственности за критику власти.

Владислав Поляк – народный депутат Украины IX созыва, предприниматель из Закарпатья. В феврале 2020 года медиа зафиксировали, как чиновник голосовал не только за себя. Еще ранее общественные активисты обвиняли Поляка в подкупе избирателей.

Таким образом, несмотря на 198 голосов "за", решение не набрало необходимого количества голосов. 90 народных депутатов не голосовали.

Само голосование проходило в два этапа. Сначала парламент рассматривал предложение о предварительной поддержке депутатского запроса группы народных депутатов, в числе которых Соломия Бобровская и Ярослав Юрчишин, о лишении Потапенко почетного звания. За него отдали 192 голоса, однако решение не было принято.

На втором этапе состоялось голосование по вопросу об направлении депутатского запроса президенту. В результате "за" проголосовали лишь 198 депутатов – но и этого оказалось недостаточно.

Вопрос о государственном звании Потапа возник после появления электронной петиции на сайте президента. Ее зарегистрировали 28 августа 2026 года, а уже 3 сентября она набрала необходимые 25 тысяч подписей.

Автором петиции стала певица и общественная деятельница Екатерина Таран. Она заявила, что публичная деятельность Потапенко не соответствует статусу человека, удостоенного государственной награды Украины. Среди прочего, в петиции упоминаются его взаимодействие с представителями России, российской культурной средой, а также публичные высказывания и действия в отношении украинского языка.

Отдельной причиной для общественной дискуссии стал ролик Потапа и Насти Каменских, в котором артисты-беженцы высмеивали языковой вопрос в Украине. Сам рэпер после появления петиции заявил, что готов добровольно отказаться от звания, но только в обмен на звание "народного".

Ранее OBOZ.UA писал, что Потапу и Насте Каменских подсказали, как вернуться на российскую сцену после скандального интервью.

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