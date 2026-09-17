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В Раде бурно отреагировали на провал голосования о лишении Потапа звания заслуженного артиста Украины: кто был против и воздержался

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
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В Раде провалилось голосование о лишении Потапа звания заслуженного артиста
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Верховная Рада не смогла поддержать обращение к президенту Владимиру Зеленскому о лишении Алексея Потапенко, известного как Потап, звания "Заслуженный артист Украины". Во время голосования необходимого количества голосов не набралось: сначала за предварительную поддержку депутатского запроса проголосовали 192 парламентария, а за его направление президенту – 198.

После объявления результата в сессионном зале начался шум. Кто-то из народных депутатов эмоционально кричал со своего места, из-за чего вице-спикер Елена Кондратюк, ведавшая заседанием, была вынуждена сделать замечание.

"Спокойно! Я веду заседание и знаю, когда и что показывать", – сказала Кондратюк.

Согласно результатам голосования, объявленным в зале, против лишения Потапа звания выступили два депутата — Евгений Брагар и Владислав Поляк. Еще один парламентарий – Георгий Мазурашу – воздержался.

Отметим, что Евгений Брагар – народный депутат IX созыва, избранный от партии "Слуга народа". В 2020 году в эфире он предлагал пожилой женщине продать породистую собаку, чтобы оплатить коммунальные услуги. Также Брагар публично выступал в дискуссиях в поддержку русского языка в Украине.

Георгий Мазурашу – народный депутат IX созыва от "Слуги народа", бывший спортивный журналист. В 2022 году он был одним из соавторов законопроекта №7351, касавшегося разрешения командирам убивать украинских военных за невыполнение приказов в боевой обстановке. В 2023 году он также был одним из инициаторов законопроекта № 9223, касавшегося уголовной ответственности за критику власти.

Владислав Поляк – народный депутат Украины IX созыва, предприниматель из Закарпатья. В феврале 2020 года медиа зафиксировали, как чиновник голосовал не только за себя. Еще ранее общественные активисты обвиняли Поляка в подкупе избирателей.

Результаты первого этапа голосования
Результаты второго этапа голосования

Таким образом, несмотря на 198 голосов "за", решение не набрало необходимого количества голосов. 90 народных депутатов не голосовали.

Само голосование проходило в два этапа. Сначала парламент рассматривал предложение о предварительной поддержке депутатского запроса группы народных депутатов, в числе которых Соломия Бобровская и Ярослав Юрчишин, о лишении Потапенко почетного звания. За него отдали 192 голоса, однако решение не было принято.

Результаты голосования

На втором этапе состоялось голосование по вопросу об направлении депутатского запроса президенту. В результате "за" проголосовали лишь 198 депутатов – но и этого оказалось недостаточно.

Вопрос о государственном звании Потапа возник после появления электронной петиции на сайте президента. Ее зарегистрировали 28 августа 2026 года, а уже 3 сентября она набрала необходимые 25 тысяч подписей.

Автором петиции стала певица и общественная деятельница Екатерина Таран. Она заявила, что публичная деятельность Потапенко не соответствует статусу человека, удостоенного государственной награды Украины. Среди прочего, в петиции упоминаются его взаимодействие с представителями России, российской культурной средой, а также публичные высказывания и действия в отношении украинского языка.

Потап и Каменских высмеивали языковой вопрос в Украине

Отдельной причиной для общественной дискуссии стал ролик Потапа и Насти Каменских, в котором артисты-беженцы высмеивали языковой вопрос в Украине. Сам рэпер после появления петиции заявил, что готов добровольно отказаться от звания, но только в обмен на звание "народного".

Ранее OBOZ.UA писал, что Потапу и Насте Каменских подсказали, как вернуться на российскую сцену после скандального интервью.

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Редакционная политика