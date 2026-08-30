"Леха, не усидиш на двух стульях!" Потап взволновался из-за звания заслуженного артиста и услышал от украинцев все, что о нем думают

Рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко) взволновался из-за призыва лишить его звания заслуженного артиста Украины. После волны критики из-за скандального ролика о "свободе" говорить на русском он заявил, что якобы готов добровольно отказаться от государственной награды. Правда, взамен он выдвинул циничное условие, при котором может это сделать.

Видео дня

Рэпер предложил оставить ему звание народного артиста, которое, по его словам, ему "дали люди". Свою позицию Потап изложил в Instagram.

На этот раз рэпер даже обратился к аудитории на украинском языке, хотя в последнее время именно его публичное использование русского языка стало одним из поводов для возмущения.

"Вижу, в стране уже решены все проблемы. Осталось самое важное – лишить Потапа звания заслуженного артиста Украины. Если это действительно кому-то поможет, кого-то сделает счастливее, приблизит победу или вернет людям веру – я готов. Добровольно отдам", – написал он.

В то же время артист решил не ограничиваться готовностью расстаться с одним званием. Потап заявил, что народным артистом он был якобы задолго до каких-либо указов и удостоверений.

"Народным артистом я был задолго до каких-либо указов и удостоверений. Это звание мне дали люди концертами, песнями, полными залами, двадцатью годами вместе. Поэтому у меня есть встречное предложение: готов добровольно сдать звание заслуженного в обмен на народное", – заявил рэпер.

Причиной новой волны критики стала петиция на сайте президента, авторы которой призвали лишить Потапа звания заслуженного артиста Украины. В ней, в частности, речь идет о его публичных высказываниях относительно украинского языка и культуры.

Однако эта история возникла не на пустом месте. Недавно Потап и его жена Настя Каменских опубликовали видео с отдыха на роскошной яхте, где фактически оправдали использование русского языка понятием "свободы".

"Боже, простите нас, пожалуйста, за то, что говорим на русском языке, мы совсем забыли, что есть такое понятие как... Свобода", – говорилось в подписи к ролику.

Видео тогда вызвало возмущение украинцев. Пользователи упрекнули супругов в том, что на фоне полномасштабной войны они демонстративно отстаивают право на русскоязычный контент, находясь при этом далеко от Украины.

Не добавило симпатий Потапу и то, что после скандала он во время прямого эфира фактически отшутился от критики. На вопрос о возвращении в Украину артист сначала ответил "периодически да", а затем – "скоро". Хейтерам же он саркастически предложил писать о нем еще больше.

Поэтому на заявление о "добровольном" отказе от звания украинцы отреагировали довольно резко. В комментариях Потапу напомнили и о его высказываниях на тему языка, и о жизни за границей, и о том, что просто переждать волну возмущения вряд ли получится.

"Алексей, я действительно думала, что вы сознательный украинец, до того видео. Такие шутки сейчас не воспринимаются, поэтому вполне понятна такая реакция людей. Вам не нужно оправдываться, а просто могли бы объяснить, что неудачно пошутили, или извиниться перед народом – это было бы в разы лучше", – написала одна из пользовательниц.

"Что, Алешка, хочется пересидеть, а потом приехать, и у всех якобы амнезия? Так не будет, малыш", – обратился к артисту другой комментатор.

"Как он заговорил на украинском, а до этого была только русский язык! Леха, не усядешь на двух стульях, помни", – отметила еще одна пользовательница.

Некоторые поставили под сомнение и саму ценность звания для Потапа.

"За что ему вообще это звание дали? Какой он вообще артист? Не поет, не танцует, не играет, а звание народного артиста имеет. Видимо, достаточно иметь нужные связи, чтобы стать народным. А когда началась полномасштабная война, то народный артист почему-то очень быстро перестал быть народным и оказался за границей. Вот такой уровень – ни искусства, ни совести, зато звание есть", – возмутилась подписчица.

Другая пользовательница вспомнила певицу Ирину Федишин, сравнив ее вклад с поведением Потапа: "Ирине Федишин не присвоено данное звание, хотя она ни одной песни не спела на языке оккупанта, передала на фронт сотни автомобилей для эвакуации и выполнения боевых задач, а это чмо еще что-то "выступает" в Instagram".

Не обошлось и без саркастических замечаний по поводу языка нового поста Потапа: "Ооо, а что это? Получается, пост можно и на украинском языке написать! Когда речь зашла о лишении звания заслуженного артиста Украины".

Ранее OBOZ.UA писал, что Потап и Настя попытались пошутить над Галкиным в Юрмале, но опозорились. Пугачева без слов дала понять, что шутка не удалась.

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