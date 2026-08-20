В Олю Полякову с дочерью врезалась машина: Маша получила травмы, а на певицу напали во время съемки. Видео

Певица Оля Полякова со своей дочерью Машей, попала в ДТП. В ее машину врезался автомобиль, в результате чего дочь певицы получила травму носа. Сама исполнительница также пострадала, но от мужчины, на которого Полякова обрушилась с обвинениями.

Видео дня

Всю историю с аварией Оля Полякова выложила в Instagram. Как видно из кадров, ДТП произошло вечером 19 августа.

Певица сняла четыре ролика. В первом видео Полякова показала себя с дочерью в машине сразу после аварии.

"Мы только что попали в аварию, и Маша сломала нос. Короче, кто-то в нас врезался. Мы в кювет слетели", – рассказала певица.

Далее Полякова показала свою машину в кювете и пошла искать автомобиль, который в них врезался.

Как видно на видео, возле этой машины уже стояла полицейская машина. Певица заметила рядом с ней мужчину, который разговаривал по мобильному телефону, и решила, что именно он был за рулем.

"Это вы сделали? Это вы?", – набросилась на него Полякова.

Мужчина, заметив, что она его снимает, выбил мобильный из рук певицы.

"Я Оля Полякова! Не смейте! Быстро снимайте его! Снимайте все, что он делает! Ты был за рулем!", – кричала артистка.

После этого Полякова показала свою дочь, которую увозила машина скорой помощи. Певица сняла лицо Маши с поврежденным носом.

Отправив дочь в больницу, певица все-таки сняла машину, которая врезалась в ее автомобиль. "Мерседес", который, наверное, стал виновником аварии, был сильно побит спереди, с разбитым бампером и фарами.

"Говорят, за рулем была какая-то девушка. Она просто развернулась посреди дороги, а мы вылетели в кювет", — рассказала Оля Полякова.

Что на самом деле произошло на дороге и кто был виновником ДТП, будет выяснять полиция. Также правоохранителям, очевидно, придется выяснять, что произошло между Поляковой и мужчиной с мобильным телефоном – кто на самом деле на кого напал.

Как сообщал OBOZ.UA:

После выступления на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале певица Оля Полякова оказалась под шквалом критики из-за совместного ролика с российским певцом Сергеем Григорьевым-Апполоновым (Grey Wiese) и после общения там на русском языке. Она резко отреагировала на возмущение соотечественников и заявила, что удалила приложение Threads, где её больше всего хейтили, и гневно обратилась к пользователям платформы.

На этом она не остановилась и сравнила Украину с "концлагерем" в интервью с журналисткой Раминой Эсхакзай. Полякова заявила, что украинские звезды якобы вынуждены жить в страхе из-за реакции общества.

Певица также пригрозила судом телеведущей Янине Соколовой из-за её поста о ней, а также заявила, что не собирается отказываться от своих убеждений. Исполнительница обвинила часть украинцев в травле и манипуляциях, а Соколову — во лжи.

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