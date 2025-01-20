В образе Клавдии Петровны: 'скорбный' наряд Мелании Трамп на инаугурации мужа наделал шума в сети

Жена новоизбранного президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа – Мелания Трамп – появилась на инаугурации мужа в довольно нестандартном наряде. Для посещения торжественного мероприятия она выбрала "скорбный" образ, который скомбинирован из вещей темного цвета.

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Монохромный аутфит прежней модели вызвал настоящий ажиотаж в сети. Традиционно нашлись люди, которые были в восторге от внешнего вида избранницы 78-летнего политика, однако некоторые убеждены, что ее лук должен был быть кардинально другим. А вот по мнению украинцев, наряд Мелании Трамп похож на образ юной певицы Klavdia Petrivna.

Для появления на официальной церемонии вступления политика на должность главы государства его супруга придерживалась давней неписаной традиции – отдавать предпочтение одежде американских брендов. Мелания Трамп предстала перед публикой в темно-синем пальто с пуговицами от Adam Lippes, которое скомбинировала с каблуками в тон. Она дополнила лук шляпой с белой лентой, разработанной брендом Eric Javits, а также добавила черные кожаные перчатки.

Жена Дональда Трампа собрала волосы в объемный пучок. Она не перегружала лук большим количеством аксессуаров, поэтому надела только элегантную пару сережек.

Такое стилистическое решение любимой государственного деятеля впало в душу немалого количества пользователей сети.

"Она потрясающая, как обычно".

"Ого, эта шляпа отличная. Вообще все, что она одела, прекрасно. Это сделали действительно талантливые дизайнеры".

"Очень элегантно. Эта шляпа дополняет аутфит".

"Отлично видеть первую леди, которая не одета в какой-то вопиющий, неуместный наряд. Мелания возвращает стиль, изящество и элегантность в Белый дом".

Однако нашлись и те, кому монохромный наряд Мелании Трамп показался несколько странным, особенно это касается его темного цвета.

"Я не уверена, что мне нравится такой цвет именно для этого события. Она выглядит хорошо, однако лук слишком темный".

"Она выглядит так, будто планирует мстить".

"Совершенно не счастливый, а более скорбный образ".

"Ощущение, будто она идет на похороны в этом однотонном наряде".

А вот комбинация длинного пальто и шляпы, закрывающей почти половину лица Мелании Трамп, напомнила украинцам образ молодой исполнительницы Клавдии Петровны.

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