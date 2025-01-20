Иванка Трамп ошеломила роскошным образом от любимого бренда во время ужина в честь отца. Фото

Дочь новоизбранного президента США Дональда Трампа от первого брака – Иванка Трамп – появилась на светском ужине в честь отца в впечатляющем образе. Торжественное мероприятие перед инаугурацией 78-летнего политика модель посетила в элегантном платье от любимого бренда – Oscar de la Renta.

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Соответствующие фотографии появились на Instagram-странице писательницы. Как сообщает издание Hola, предприниматель далеко не впервые предстает перед публикой в аутфите, что был создан дизайнерами американского дома моды. На первой церемонии вступления Трампа на должность главы государства в 2017 году она тоже избрала лук от этого бренда.

"Незабываемое время за ужином при свечах накануне инаугурации моего отца как 47-го президента", – коротко прокомментировала публикацию модель.

Для торжественного ужина при свечах Иванка Трамп предпочла потрясающий образ. Модель оделась в мерцающее платье, украшенное большим количеством жемчуга и кристаллов, что подчеркнуло его подтянутую фигуру. Она дополнила аутфит каблуками с острыми носками, а открытые плечи время от времени прикрывала атласной шалью.

Предпринимательница предпочла нюдовый макияж, с помощью которого подчеркнула свою внешность. Из украшений Иванка Трамп выбрала мерцающие серьги и несколько массивных колец.

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